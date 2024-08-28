Веб-констебль: любопытство не оправдывает распространение травмирующего контента

Веб-констебль из Пярнумаа Кармен Рауд предупреждает, что распространение видео и изображений насильственного содержания оказывает негативное воздействие на психику жертв насилия и их близких.

Она советует задуматься: захотели бы вы, чтобы такие материалы распространялись о ваших близких? Вряд ли. Простое любопытство не оправдывает распространение травмирующего контента.

Рауд также отмечает, что если люди много времени проводят, смотря насильственные видео, они привыкают к этому и начинают считать ненормальные вещи нормальными. Кроме того, алгоритмы социальных сетей начнут предлагать все больше подобного контента.

Родителям стоит быть внимательными. «Проявляйте больше интереса к тому, на каких сайтах проводят время ваши дети и что они там делают. Объясните молодым людям, что насилие не является способом решения проблем. Если интерес к такому контенту не велик, нет смысла делиться им, чтобы просто привлечь внимание», - сказала она.