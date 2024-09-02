Проблема инклюзивного перехода через Лаагна-теэ актуальна, пожалуй, с момента сдачи в эксплуатацию одной из главных транспортных артерий Таллинна. Эту тему не раз поднимали в СМИ, также на проблему указывали партии, находящиеся в оппозиции. Однако время идет, а адекватный подъем с лифтом есть только с одной стороны у моста Саарепийга возле остановки «Лаагна-теэ».
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Вечная проблема: когда мосты через Лаагна-теэ наконец сделают удобными для всех?
Чтобы подняться с остановок «Котка кауплус», «Паэсилла», «Мехааникакооль» и «Куму» или спуститься к ним, нужно преодолеть большую лестницу, что крайне затруднительно для пожилых людей, не говоря уже о людях с детскими колясками или людях с ограниченными возможностями, для которых это и вовсе непосильная задача.
В августе 2021 года находящиеся в оппозиции таллиннские социал-демократы провели акцию на мосту Линдакиви, чтобы обратить внимание на эту проблему. В ходе акции было продемонстрировано, насколько тяжело, а местами и невозможно, на инвалидной коляске или с детской коляской попасть на автобусную остановку на Лаагна-теэ или подняться от нее наверх.