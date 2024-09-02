Вечная проблема: когда мосты через Лаагна-теэ наконец сделают удобными для всех?

Проблема инклюзивного перехода через Лаагна-теэ актуальна, пожалуй, с момента сдачи в эксплуатацию одной из главных транспортных артерий Таллинна. Эту тему не раз поднимали в СМИ, также на проблему указывали партии, находящиеся в оппозиции. Однако время идет, а адекватный подъем с лифтом есть только с одной стороны у моста Саарепийга возле остановки «Лаагна-теэ».