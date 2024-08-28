Облако диоксида серы, возникшее в результате извержения вулкана в Исландии, достигло Эстонии

В Агентстве окружающей среды сообщили, что служба мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) отслеживает извергнутое в атмосферу вулканом облако диоксида серы, которое движется через Европу.

«После извержения исландского вулкана прогнозы SO2 показали, что облако диоксида серы, которое двигалось через Северную Атлантику, 24 августа достигло северо-западной Европы и продолжит двигаться на восток в ближайшие дни», - говорится на сайте Агентства окружающей среды.

По данным CAMS, вулканическая активность на полуострове Рейкьянес привела к выбросу в атмосферу больших облаков двуокиси серы.

Спутниковые данные о высоте облаков показывают, что самая высокая концентрация SO2 находится на высоте 5-8 километров в атмосфере. Прогнозы и станции мониторинга также показывают более высокие концентрации над землей (до 20 мкг/м3), однако концентрация SO2 все еще ниже предельного значения стандарта качества воздуха ЕС (350 мкг/м3).

Это, в свою очередь, означает, что они вряд ли представляют значительную угрозу для чистоты воздуха и здоровья людей.

22 августа в Исландии произошло извержение вулкана на полуострове Рейкьянес - шестое извержение в этом регионе в этом году.