Сегодня руководитель столичной организации Социал-демократической партии Мадле Липпус сообщила, что бывшая центристка и бывшая старейшина Ласнамяэ Юлиана Юрченко присоединилась к соцдемам и станет кандидатурой от этой партии на должность старейшины Ласнамяэ. То есть, вероятно она займет эту должность снова, но уже с новой партией. Глава Центристской партии (ЦП) Михаил Кылварт прокомментировал для Rus.Postimees эту метаморфозу.
Михаил Кылварт об уходе Юлианы Юрченко к социал-демократам: «Все, что продается, то и покупают»
«Присоединение Юлианны Юрченко к социал-демократам является важным дополнением к нашей сильной команде», - сообщила Мадле Липпус. Но Михаил Кылварт сказал, что плакать по Юрченко никто не будет.
«Евгений Осиновский уже давно намекал, что у Социал-демократической партии (СДПЭ) есть некий кандидат на должность старейшины, но это известный человек и поэтому имя называть он не стал, - говорит Кылварт. - Теперь мы знаем, кто это был и с кем вели переговоры».
По его словам на самом деле предложение было сделано не только Юрченко, но нескольким другим членам ЦП, однако только Юрченко согласилась. Мы спросили о возможных причинах ее ухода из ЦП в СДПЭ и глава партии уверенно заявил, что об идеологических разногласиях речь идти не может.
«Это сейчас такой уровень политической культуры. Не было ведь такого, чтоб Юрченко вышла из партии, заявив что не согласна с ее политикой, чтоб она находилась какое-то время в размышлениях и только потом нашла себя у социал-демократов, - объяснил Кылварт. - Если предлагается должность, то меняют и партию. На самом деле Владимир Свет ведь тоже говорил, что кресло министра не каждый день предлагают».
По словам главы ЦП совершенно необоснованы предположения, что выход Юрченко из партии как-то связан с вступлением в нее Яака Мадисона. «Это просто смешно. Я напомню, что Юрченко была советником-руководителем секретариата центристской фракции в Рийгикогу в то время, когда ЦП заключила коалицию с EKRE. Яак Мадисон тогда от этой партии был членом Рийгикогу. И все было нормально», - сказал Кылварт.
На вопрос о том, что Михаил Кылварт думает в целом о практике Социал-демократической партии переманивать к себе центристов, он ответил: «Знаете, все, что продается, то и покупают. Вот человек уже со дня начал менять свою риторику и взгляды. Я видел, о школьной реформе Юлиана уже высказалась в положительном ключе, хотя раньше была противником. Автоналог готова поддержать, теперь и другие перемены в взглядах пойдут».
Мы спросили у председателя ЦП, не опасается ли он ухода Яны Тоом, учитывая что по своим взглядам она классический социал-демократ, очень либеральный и выступающий за все виды равенства и за свободы.
«Пока человек сам об этом речи не заводит, я тоже воздерживаюсь от предположений», - сказал Кылварт. По его словам, Тоом - опытный политик, знающий цену лояльности и понимающий, что такое предательство.