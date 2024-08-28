Михаил Кылварт об уходе Юлианы Юрченко к социал-демократам: «Все, что продается, то и покупают»

«Присоединение Юлианны Юрченко к социал-демократам является важным дополнением к нашей сильной команде», - сообщила Мадле Липпус. Но Михаил Кылварт сказал, что плакать по Юрченко никто не будет.

«Евгений Осиновский уже давно намекал, что у Социал-демократической партии (СДПЭ) есть некий кандидат на должность старейшины, но это известный человек и поэтому имя называть он не стал, - говорит Кылварт. - Теперь мы знаем, кто это был и с кем вели переговоры».

По его словам на самом деле предложение было сделано не только Юрченко, но нескольким другим членам ЦП, однако только Юрченко согласилась. Мы спросили о возможных причинах ее ухода из ЦП в СДПЭ и глава партии уверенно заявил, что об идеологических разногласиях речь идти не может.

«Это сейчас такой уровень политической культуры. Не было ведь такого, чтоб Юрченко вышла из партии, заявив что не согласна с ее политикой, чтоб она находилась какое-то время в размышлениях и только потом нашла себя у социал-демократов, - объяснил Кылварт. - Если предлагается должность, то меняют и партию. На самом деле Владимир Свет ведь тоже говорил, что кресло министра не каждый день предлагают».