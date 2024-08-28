Каллас: доля иностранных студентов в Эстонии должна подняться до 15 процентов

Министр образования и науки Кристина Каллас подчеркнула, что Эстония должна разработать политику талантов: «Конкурентоспособность эстонской экономики зависит от нашей способности взращивать и привлекать международные таланты, способные создавать умные и новаторские решения».

«Эстония должна взять курс на увеличение доля иностранных студентов в высшем образовании с нынешних 10 процентов как минимум до 15 процентов в будущем. Успех нашего образования и PISA этому только поможет», - сказала она.

Последовавшая за докладом министра панельная дискуссия «Образовательный и научный экспорт Эстонии: для кого и зачем?» был посвящен лучшим способам знакомит мир с опытом в сфере образования и науки.

В дискуссии участвовали специально уполномоченный дипломатический представитель по вопросам образования и науки Кайли Террас, глава Study in Estonia Ээро Лоонурм, глава Эстонского научного агентства Ану Ноорма и бывший атташе по научному сотрудничеству Райнис Вента.