В тринадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о 23-летнем курьере, который решил, что платят ему слишком мало, и, чтобы увеличить свой доход, он пошел на авантюру.
Зарплаты показалось слишком мало: в исчезновении посылок жителей Эстонии был виноват курьер
В конце 2017 года клиенты курьерской компании стали жаловаться, что их посылки не приходят в установленный срок. При проверке выясняется, что все эти посылки поступали на склад фирмы-посредника, но по какой-то причине исчезали, так и не добравшись до адресатов. Таинственные пропажи продолжались до середины января 2018 года.
Также в этот же период была обнаружена недостача наличных, полученных от клиентов за товары. С октября по январь каждый месяц пропадали большие суммы - от 200 до 700 евро.
Руководитель компании обратился в полицию. В ходе расследования стражи порядка вышли на одного из курьеров.
Добычей вора стали 13 планшетов, десять смартфонов, пять ноутбуков и один телевизор
Он крал только посылки с дорогой техникой. Часть этой техники он щедро раздарил членам своей семьи. Некоторыми вещами пользовался сам, а все, что осталось, продавал в интернете. Всего его добычей стали 13 планшетов, десять смартфонов, пять ноутбуков и один телевизор, а также различная мелочь - наушники, кабели, адаптеры и так далее.
Также оказалось, что виновник исчезновения посылок скрыл важный факт своей биографии. Знай бы работодатель об этом до подписания трудового договора, курьером ему было бы не стать.
О том, как курьеру удавалось так долго красть посылки в поле зрения камер видеонаблюдения, что полицейские нашли при обыске его квартиры и что такого он натворил в прошлом, что был вынужден соврать при найме на работу, слушайте в тринадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.
Озвучивал: Иван Скрябин.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.