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Зарплаты показалось слишком мало: в исчезновении посылок жителей Эстонии был виноват курьер

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Курьер попал в поле зрения камер видеонаблюдения.
Курьер попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Фото: Коллаж Rus.Postimees

В тринадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о 23-летнем курьере, который решил, что платят ему слишком мало, и, чтобы увеличить свой доход, он пошел на авантюру.

В конце 2017 года клиенты курьерской компании стали жаловаться, что их посылки не приходят в установленный срок. При проверке выясняется, что все эти посылки поступали на склад фирмы-посредника, но по какой-то причине исчезали, так и не добравшись до адресатов. Таинственные пропажи продолжались до середины января 2018 года.

Украденный телевизор был обнаружен в квартире курьера. 
Украденный телевизор был обнаружен в квартире курьера. Фото: Kohtutoimik

Также в этот же период была обнаружена недостача наличных, полученных от клиентов за товары. С октября по январь каждый месяц пропадали большие суммы - от 200 до 700 евро.

Курьер держит посылку стоимостью около 3000 евро, внутри - продукция Apple.
Курьер держит посылку стоимостью около 3000 евро, внутри - продукция Apple. Фото: Kohtutoimik

Руководитель компании обратился в полицию. В ходе расследования стражи порядка вышли на одного из курьеров.

Добычей вора стали 13 планшетов, десять смартфонов, пять ноутбуков и один телевизор

Он крал только посылки с дорогой техникой. Часть этой техники он щедро раздарил членам своей семьи. Некоторыми вещами пользовался сам, а все, что осталось, продавал в интернете. Всего его добычей стали 13 планшетов, десять смартфонов, пять ноутбуков и один телевизор, а также различная мелочь - наушники, кабели, адаптеры и так далее.

Также оказалось, что виновник исчезновения посылок скрыл важный факт своей биографии. Знай бы работодатель об этом до подписания трудового договора, курьером ему было бы не стать.

Одна из украденных посылок была спрятана в диване. 
Одна из украденных посылок была спрятана в диване. Фото: Kohtutoimik

О том, как курьеру удавалось так долго красть посылки в поле зрения камер видеонаблюдения, что полицейские нашли при обыске его квартиры и что такого он натворил в прошлом, что был вынужден соврать при найме на работу, слушайте в тринадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

Расскажите нам о том, что случалось с вами

Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.

Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.

Озвучивал: Иван Скрябин.

Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?

Помощь рядом

Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.

Другие полезные телефоны помощи:

  • Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
  • Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
  • Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
  • НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
  • Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
  • Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.
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