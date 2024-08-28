Во вторник Тартуский окружной суд поддержал Силы обороны в споре с отказавшимися от вакцины от коронавируса военнослужащими и аннулировал компенсации, которые административный суд ранее им присудил.
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Суд аннулировал решения о выплате компенсаций отказавшимся от вакцины военнослужащим
Решения суда не вступили в законную силу, а военнослужащие, отказавшиеся вакцинироваться, имеют право оспорить решения окружного суда в Госсуде.
Речь идет о двух разных юридических спорах: в случае первого спора один жалобщик оспаривал отстранение от службы из-за отказа от вакцинации, в случае второго спора - пятеро военнослужащих.