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Студия Postimees: Ласнамяэ – в надежных руках? (1)

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Новым старым старейшиной Ласнамяэ может стать Юлианна Юрченко, накануне сменившая Центристскую партию на Социал-демократическую. Какие из незавершенных ею проектов удастся довести до конца? На что сделает ставки новоиспеченный социал-демократ за год до выборов?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире кандидат в старейшины Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Социал-демократическая партия). Следите за эфиром в 11:30!

  • Чем объясняет свой выбор политик? От кого было получено предложение?
  • Можно ли считать нормой переход в другие партии в обмен на хорошие должности?
  • В конце июля Юрченко назвала переход на эстонский ужасной реформой, отметив, что Эстония как «Титаник» полным ходом движется к айсбергу. Насколько изменилось мнение автора на данный момент?
  • Что поменялось в мировоззрении новоиспеченного соцдема с точки зрения повышения налогов?
  • Какие из незавершенных ею проектов в Ласнамяэ удастся довести до конца? 
  • Местные выборы – уже через год. Что политик намерена изменить под знаменами социал-демократов?
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