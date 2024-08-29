Новым старым старейшиной Ласнамяэ может стать Юлианна Юрченко, накануне сменившая Центристскую партию на Социал-демократическую. Какие из незавершенных ею проектов удастся довести до конца? На что сделает ставки новоиспеченный социал-демократ за год до выборов?