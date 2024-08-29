На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире кандидат в старейшины Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Социал-демократическая партия).

Выдержки из беседы:

– Почему вы сделали такой выбор?

– Мне пришлось за несколько дней быстро принять несколько важных последовательных решений. Вступление Яака Мадисона в Центристскую партию лично меня сильно затронуло. Пришлось срочно причесывать свои мысли.

С 2008 года, когда я вступила в Центристскую партию (в возрасте 18 лет – прим.ред.), было много побед и поражений, но именно сейчас целый ряд факторов заставил меня задуматься о том, как быть дальше.

– Чем вас не устраивает Мадисон?

– В частности, его риторика, а именно – позиция в отношении серых паспортов. Но самое главное – его отношение к женщинам, то есть его поступки, о которых все читали в СМИ. Насилие над женщинами – это важная тема, которой я занималась много лет. После его вступления в ряды центристов многие из моих близких и знакомых, которым я помогала, спрашивали, неужели я и теперь останусь там.

– Кто и когда вышел на вас с предложением занять пост старейшины Ласнамяэ?

– Со мной на прошлой неделе связался Евгений Осиновский.

– Стало уже традицией переходить в другие партии в обмен на хлебные должности. Считаете ли вы это нормой?