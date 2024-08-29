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Юлианна Юрченко: смену партии в обмен на хлебную должность не считаю нормой (4)

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  • Позиция Мадисона по серым паспортам и женщинам неприемлема
  • Основная задача – плавная реформа школ в Ласнамяэ
  • Важные проекты – бассейн и Петербургское шоссе

Новым старым старейшиной Ласнамяэ с октября может стать Юлианна Юрченко, накануне сменившая Центристскую партию на Социал-демократическую. Какие из незавершенных ею проектов удастся довести до конца? На что сделает ставки новоиспеченный социал-демократ?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире кандидат в старейшины Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Социал-демократическая партия). 

Выдержки из беседы:

– Почему вы сделали такой выбор?

– Мне пришлось за несколько дней быстро принять несколько важных последовательных решений. Вступление Яака Мадисона в Центристскую партию лично меня сильно затронуло. Пришлось срочно причесывать свои мысли.

С 2008 года, когда я вступила в Центристскую партию (в возрасте 18 летприм.ред.), было много побед и поражений, но именно сейчас целый ряд факторов заставил меня задуматься о том, как быть дальше.

– Чем вас не устраивает Мадисон?

– В частности, его риторика, а именно – позиция в отношении серых паспортов. Но самое главное – его отношение к женщинам, то есть его поступки, о которых все читали в СМИ. Насилие над женщинами – это важная тема, которой я занималась много лет. После его вступления в ряды центристов многие из моих близких и знакомых, которым я помогала, спрашивали, неужели я и теперь останусь там.

– Кто и когда вышел на вас с предложением занять пост старейшины Ласнамяэ?

– Со мной на прошлой неделе связался Евгений Осиновский.

– Стало уже традицией переходить в другие партии в обмен на хлебные должности. Считаете ли вы это нормой?

– Я не считаю это нормой. Отмечу, что на данный момент я уже не первый месяц нахожусь в декрете (Юлианна родила ребенка в этом годуприм.ред.). И если взять и посчитать, то, на самом деле, я в деньгах сильно теряю. В должности старейшины я буду получать примерно те же самые суммы, что получаю сейчас, находясь в отпуске по уходу за ребенком. 

– Каков оклад старейшины Ласнамяэ?

– Примерно 5000 – 6000 евро грязными.

– Месяц назад вы утверждали в Päevaleht, что одну из самых ужасных реформ в Эстонии – переход школ на эстонский – следует отменить, и что Эстония как «Титаник» полным ходом движется к айсбергу. Теперь вы реформу поддерживаете?

– Переход как таковой я всегда поддерживала. Но, действительно, я достаточно критично выразилась в отношении конкретной реформы. В тот момент было абсолютно точное понимание, что учителей нет. После этого правительство сделало поправки, разрешив остаться на год в школе педагогам с В1. Теперь у учителей есть четкое понимание, что реформа будет и остался год, чтобы привести в порядок свои документы. Правительство приняло максимально правильное решение, исправив главную ошибку.

Прекрасно понимаю, что в роли старейшины это будет одной из основных тем, которой мне придется заниматься. Я готова поддерживать в этом вопросе вице-мэра Яшина и общаться с Министерством образования, чтобы реформа прошла в Ласнамяэ как можно более плавно.

– Не получится ли так, что 1 сентября перед классами окажутся помощники несуществующих учителей?

– Никто не допустит некомпетентных людей к детям.

– В свое время вы были против переименования Московского бульвара в Киевский. Ваша позиция теперь изменилась?

– В конкретный промежуток времени я действительно была против такого переименования. Это было правильно на тот момент, с учетом всех нюансов того положения. Однако затем, еще находясь в составе прошлой коалиции, я сама лично сделала предложение по переименованию Московского бульвара.

– Ранее вы не скрывали, что вам не нравится автоналог. Однако соцдемы его поддерживают и являются двигателями повышения налогов. Что поменялось в вашем мировоззрении с точки зрения повышения налогов?

– Ничего не поменялось. Как автоводителю мне не нравится автоналог, но мы не можем отрицать тот факт, что в бюджете – дефицит средств, государству нужны деньги и их откуда-то нужно брать.

– Какие из незавершенных вами проектов в Ласнамяэ удастся довести до конца?

– Мне бы хотелось закончить все начатые проекты, но не всегда это возможно. Проектирование, строительство, делопроизводство занимает много времени.

Очень надеюсь, что мы сможем сдвинуть с места проект долгожданного бассейна в Ласнамяэ.

То же самое можно сказать и о проекте ремонта Петербургского шоссе. Надеюсь также, что в Ласнамяэ заработает на полную мощность новый социальный центр и повысится качество услуг районной управы.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Ласнамяэ – в надежных руках?
Студия Postimees: Ласнамяэ – в надежных руках? Фото: Madis Veltman
  • Чем объясняет свой выбор политик? От кого было получено предложение?
  • Можно ли считать нормой переход в другие партии в обмен на хорошие должности?
  • В конце июля Юрченко назвала переход на эстонский ужасной реформой, отметив, что Эстония как «Титаник» полным ходом движется к айсбергу. Насколько изменилось мнение автора на данный момент?
  • Что поменялось в мировоззрении новоиспеченного соцдема с точки зрения повышения налогов?
  • Какие из незавершенных ею проектов в Ласнамяэ удастся довести до конца? 
  • Местные выборы – уже через год. Что политик намерена изменить под знаменами социал-демократов?
Комментарии (4)
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