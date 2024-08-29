На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире кандидат в старейшины Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Социал-демократическая партия).
– Почему вы сделали такой выбор?
– Мне пришлось за несколько дней быстро принять несколько важных последовательных решений. Вступление Яака Мадисона в Центристскую партию лично меня сильно затронуло. Пришлось срочно причесывать свои мысли.
С 2008 года, когда я вступила в Центристскую партию (в возрасте 18 лет – прим.ред.), было много побед и поражений, но именно сейчас целый ряд факторов заставил меня задуматься о том, как быть дальше.
– Чем вас не устраивает Мадисон?
– В частности, его риторика, а именно – позиция в отношении серых паспортов. Но самое главное – его отношение к женщинам, то есть его поступки, о которых все читали в СМИ. Насилие над женщинами – это важная тема, которой я занималась много лет. После его вступления в ряды центристов многие из моих близких и знакомых, которым я помогала, спрашивали, неужели я и теперь останусь там.
– Кто и когда вышел на вас с предложением занять пост старейшины Ласнамяэ?
– Со мной на прошлой неделе связался Евгений Осиновский.
– Стало уже традицией переходить в другие партии в обмен на хлебные должности. Считаете ли вы это нормой?
– Я не считаю это нормой. Отмечу, что на данный момент я уже не первый месяц нахожусь в декрете (Юлианна родила ребенка в этом году – прим.ред.). И если взять и посчитать, то, на самом деле, я в деньгах сильно теряю. В должности старейшины я буду получать примерно те же самые суммы, что получаю сейчас, находясь в отпуске по уходу за ребенком.