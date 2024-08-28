СТУДИЯ POSTIMEES Юрген Лиги: если министр финансов что-то полагает, он, возможно, знает что-то, чего не знаете вы!

– Что касается сокращений расходов, я не знаю, об этом договорились председатели партий. Я получил задачу воплотить в жизнь договоренности, мне больше нечего сказать. Я намерен защищать эти договоренности, которые заключили они, а не я. Я на том и настаивал, что временных налогов не бывает. Но это все равно это было названо «временным». Логика в том, что на следующих выборах политические партии действительно должны объяснить, что будет происходить.

Позитивный экономический прогноз не должен приводить к сокращениям расходов

Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») сообщил вчера Postimees, посмотрев экономический прогноз Министерства финансов, что у правительства рабочий настрой – хотя прогноз обещает экономический рост, безопасность, установленная в качестве приоритета, требует очень больших инвестиций.

По мнению Цахкна, ожидаемого повышения налогов недостаточно для покрытия дефицита бюджета. «Предстоящее повышение налогов, особенно введение налога на безопасность, имеет целью приобретение средств для государственной обороны и оборонного потенциала. Как министр иностранных дел подтверждаю, что ситуация вокруг нас не улучшится», – сказал Цахкна.

Министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-Демократическая партия) заявила, что экономический рост возобновится в последнем квартале этого года. Но повода для радости нет: рост заработной платы и рост цен и в дальнейшем останутся на прежнем уровне. «В 2025 году быстрого улучшения уровня жизни тоже не будет. Нам еще придется подождать, пока жизнь заметно улучшится», – отметила она.

Политические партии не единодушны в том, где и как сокращать – облагать ли налогом доходы предприятий или фонд заработной платы, индексировать или нет пособия, делать ли пособия адресными или нет и так далее. Цахкна заявил, что все подобные дискуссии еще впереди. «Мы не можем разбрасывать деньги с вертолета, как однажды сказал премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ)». Хотя он и «Ээсти 200» поддерживают, например, индексацию пособий, социал-демократы не сторонники этого.

Многие пессимистично относятся к тому, сможет ли правительство сократить расходы на десять процентов в течение следующих трех лет, но министры говорят, что это необходимо. «Я не хочу, чтобы то или иное министерство принялось говорить, что сокращать возможности нет. На самом деле это так», – сказал Цахкна.