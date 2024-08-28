Бывший мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер вступила в новую должность

Отстраненная в конце ноября прошлого года центристами и соцдемами от должности мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер сказала, что после продолжавшейся около года интенсивной работы на посту мэра посвятила себя семье. При поисках новой работы она хотела, чтобы деятельность была связана с содействием развитию Ида-Вирумаа.

«Поскольку в такой должности [ида-вирумааский координатор образования взрослых] прежде ни один человек не работал, то мне не с кого брать пример. Но в этой роли наверняка будет возможно помочь сделать Ида-Вирумаа лучше, и это интересная работа», - сказала Линдер.

Несмотря на то, что заняла государственную должность, Линдер не собирается отказываться от политики. Нынешней весной она участвовала в выборах в Европарламент по списку «Отечества» и на своих первых выборах собрала по всей стране 1001 голос.

По словам Линдер, через год она собирается баллотироваться в Кохтла-Ярвеское горсобрание и, насколько известно сейчас, сделает это в составе избирательного союза.