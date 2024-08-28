Сегодня Социал-демократическая партия объявила, что четыре месяца поисков увенчались успехом - то есть выдвижением Юлианны Юрченко кандидатом на пост старейшины Ласнамяэского района. Юрченко занимала пост старейшины Ласнамяэ с февраля 2022 года до свержения городского правительства Михаила Кылварта весной этого года. Сегодня днем она вышла из Центристской партии.

Яшин напомнил, что еще полтора месяца назад Юрченко хотела приостановить переход на эстоноязычное образование.

«Я глубоко сомневаюсь, что взгляды человека на столь фундаментальный вопрос могут измениться за несколько недель. Чтобы переход был успешным, Ласнамяэ нужен авторитетный представитель и сильный лидер. Пока Юрченко выделялась лишь тем, что препятствовала переходу и сеяла смуту», - сказал Яшин.

По его мнению, трудно представить, как такой человек сможет мотивировать и убеждать учителей и родителей в необходимости и возможности проведения реформы.

«Единственный выход для Юрченко - взять назад свои слова о том, что переход невозможен и должен быть отменен. Затем она должна заявить общественности, как на эстонском, так и на русском языке, что ее цель - помочь внедрить образование на эстонском языке в каждом учебном заведении Ласнамяэ. В конце концов, от социал-демократов зависит, поддержит ли руководитель Ласнамяэ переход в районе или загонит в яму», - говорит вице-мэр.

По мнению Яшина, за привлечением Юрченко стоит стремление социал-демократов завоевать голоса русскоязычных избирателей с помощью пограничных мер.

«Очень сложно понять их поведение, ведь на кону самая важная реформа века в области образования. Отчаянное заманивание русскоязычных избирателей не должно происходить за ее счет», - заключил Яшин.