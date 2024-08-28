НАТО увеличивает помощь Украине на фоне атак РФ

«Союзники сегодня подтвердили, что увеличивают свою военную помощь Украине, - сказал он. - Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения. Это жизненно важно для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу». При этом глава альянса подчеркнул, что увеличение военных поставок Киеву - ключевое условие для обеспечения обороны страны.

Члены НАТО осудили удары РФ по мирным жителям

По словам Столтенберга, на заседании Совета НАТО-Украина обсуждались события на поле боя и приоритетные потребности Украины. Члены альянса решительно осудили усиление российских авиаударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре.

Встреча совета на уровне послов была созвана по просьбе Киева. Как сообщила пресс-служба НАТО, министр обороны Украины Рустем Умеров подключился к ней по видеосвязи и проинформировал союзников о ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях его страны.

Совет НАТО-Украина был создан на саммите НАТО в июле 2023 года и является площадкой для консультаций, принятия решений и совместной деятельности. В его заседаниях обычно участвуют постпреды государств-членов альянса и официальные лица Украины.

Миссия NSATU заработает в сентябре

На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне в июле многие союзники объявили, что направят Украине дополнительные системы ПВО, включая батареи Patriot. Им также удалось договориться о предоставлении Киеву военной помощи на сумму не менее 40 млрд евро в 2025 году. Кроме того, в сентябре заработает новая программа координации военной помощи Украине «Поддержка НАТО в области безопасности и обучения для Украины» - Nato Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Она не заменит собой формат «Рамштайн» под эгидой США, но будет дополнять и поддерживать его.

Альянс будет курировать подготовку украинских военных на учебных объектах НАТО, планировать и координировать поставки вооружений Киеву, а также управлять передачей и ремонтом техники. Штаб-квартира миссии находится в немецком Висбадене.