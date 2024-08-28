Ryanair прекратит рейсы между Ригой и Берлином

«Из-за этих сокращений число самолетов Ryanair, [базирующихся] в Берлине, будет сокращено с девяти до семи, таким образом, будут потеряны шесть маршрутов - Брюссель, Ханья, Каунас, Краков, Люксембург и Рига, поскольку крупнейшая авиакомпания Европы переводит свои мощности в другие страны Евросоюза с более низкими затратами, например, Италию, Польшу и Испанию», - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Ryanair.

В нем не сказано, когда именно будут прекращены рейсы из Берлина в эти шесть аэропортов.

Информация на сайте Ryanair свидетельствует о том, что рейсы из Риги в берлинский аэропорт Бранденбург и обратно совершаются один раз каждый день, кроме субботы.

Представители Рижского аэропорта сообщили агентству ЛЕТА, что прокомментируют обнародованное Ryanair заявление в четверг, 29 августа.

Как сообщалось, среди авиакомпаний в Рижском аэропорту большую долю рынка - 57% - занимает латвийская авиакомпания airBaltic, а у Ryanair - 25% рынка.