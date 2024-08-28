Юрченко о выходе из Центристской партии: главная причина – вступление в партию Мадисона

- Сегодня я действительно покинула Центристскую партию, в которой состою с 2008 года и в которую внесла большой вклад. К сожалению, это уже не та партия, в которую я вступала и в которой я состояла. Были разные времена, победы и поражения, но были и факторы, которые привели к этому решению. Один из главных - вступление в партию Яака Мадисона. Первое - его риторика, второе, что крайне важно для меня, - его ценности и отношение к женщинам. К сожалению, для меня это неприемлемо, и я была вынуждена принять это решение. Я никогда не желала уходить из политики, поэтому для меня, как бывшего члена Центристской партии, логично вступить в Социал-демократическую партию, откуда и поступило предложение кандидатуры на пост старейшины района Ласнамяэ.