Опрос: стало известно, что больше всего раздражает эстонских водителей

Опрос показал, что 67% водителей злятся, если другой водитель не обозначает свой маневр. 56 процентов водителей очень раздражаются, когда другой автомобиль внезапно вклинивается в их полосу движения, а половина водителей злится, когда другие участники движения едут медленнее установленного скоростного режима, резко тормозят или пользуются за рулем мобильным телефоном.

По словам Таави Крууса, руководителя группы по ущербу транспортным средствам If Kindlustus, результаты опроса показывают, что для людей приоритетом является как можно быстрее добраться до места назначения, и их раздражают водители, которые им мешают.

«К сожалению, водителей гораздо меньше беспокоит, когда другие водители превышают скорость или едут быстрее установленного ограничения, подвергая опасности других и себя – только пятую часть из них это беспокоит. Но с началом учебного года мы должны принять во внимание тот факт, что теперь люди будут проводить в дорожном движении еще больше времени. Поэтому нужно либо выезжать гораздо раньше, либо, если уже ясно, что в пункт назначения вовремя не успеть, смириться с этим и не совершать эмоциональных маневров. Слишком быстрая езда в плотном трафике, по сути, ничего не дает», - объясняет Круус.