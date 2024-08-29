В этом году US Open для эстонцев завершился очень рано

Неэл и Эйкери, 15-е в посеве, проиграли полуторачасовой матч со счетом 3:6, 4:6.

В стартовом сете Кристиан и Морателли с первой попытки сломали подачу пары Неэл-Эйкер, после чего последний дуэт отыгрался в следующей партии, но румынско-итальянская пара все равно выиграла первый сет.

У эстонки и норвежки также были брейк-пойнты в начале второго сета, но они все же проиграли 5:1.

Тем самым последний турнир Большого шлема в этом году – US Open – для эстонцев завершился, так как больше теннисистов из нашей страны в нем не участвует. Первая ракетка эстонского мужского тенниса Марк Лаял пропустил это соревнование ради отдыха и в настоящее время участвует в турнире ATP Challenger в Китае, где дошел до четвертьфинала.