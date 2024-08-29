Эксперт: продажи новостроек стремительно падают, а что произойдет с ценами?

Согласно статистике, продажи новых квартир значительно снизились: если на пике в Таллинне ежемесячно продавалось 300-400 новых квартир, то в июле этого года в продажу поступило 77 новых квартир.

«Застройщики не очень активно начинают новые проекты, а цена денег за это время значительно выросла, в результате количество сделок уменьшилось», - сказал Ребане.

Он пояснил, что цена за квадратный метр также удлинила цикл продаж новых квартир. Если два года назад средняя цена в Таллинне составляла 3500 евро за квадратный метр, то сегодня она выросла до 4200 евро.

По мнению Ребане, это свидетельствует о том, что основное внимание уделяется строительству эксклюзивной недвижимости, покупку которой могут позволить себе более состоятельные клиенты. В результате на таллиннском рынке недвижимости преобладают более привлекательные районы, за исключением Хааберсти, где строятся более доступные квартиры.

По словам эксперта, застройщики не думают о снижении цен – они используют приемы, позволяющие берущим жилищный кредит сэкономить на расходах, например, предлагают бесплатно кладовую, парковочное место или кухонную мебель. Однако есть и продолжающие держать высокую цену. «В какой-то момент каждая квартира найдет своего владельца, даже если цикл продаж будет более длительным», - говорит Ребане.

Он отметил, что, несмотря на то, что многие девелоперы начинают строить за чертой города, отличные участки еще есть и в спальных районах. «Центр города – наиболее привлекательный район для застройщиков, но хороших участков там мало. Поскольку цена участка составляет в среднем 10% от общей стоимости строительства, итоговая сумма не так уж сильно зависит от местоположения», - говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.

Хотя предлагающиеся бонусы имеют не денежное выражение, это не означает, что покупатель не может договориться с продавцом о цене. Однако, по мнению Ребане, не стоит надеяться на очень большую скидку, поскольку последствия инфляции докатились и до строительного рынка.

В целом ситуация выглядит многообещающе: рынок недвижимости начинает оживать после периода стагнации, и в ближайшем будущем ожидается появление новых объектов как в центре города, так и за его пределами. Однако конкуренция усиливается, и средняя цена не упадет. Зато расширится выбор, прогнозирует Ребане.