Пилот, которого выгнали из F1, заговорил

Сарджант опубликовал в социальных сетях пост, в котором поблагодарил команду Williams, но через некоторое время удалил его, сообщает портал PlanetF1.

«После сегодняшних новостей я хотел сказать, что очень благодарен команде за то, что она дала мне возможность выступать в «Формуле-1», - написал Сарджант.

«Я очень благодарен за поддержку, которую я получил от всех членов команды с того момента, как присоединился к молодежной программе Williams в 2021 году», - добавил он.

Сарджант, выступавший в «Формуле-1» второй год, за почти два сезона сумел набрать лишь одно очко и больше внимания привлек лишь своими авариями.

В прошлые выходные в голландском Зандворте он также попал в аварию во время тренировки, прервав сессию почти на полчаса. Это стало последней каплей в чаше команды.

Колапинто, который заменит Сарджанта, провел последние два сезона в серии Ф3 и, как и эстонец Пауль Арон, дебютировал в Ф2 в этом году. В отличие от нашего гонщика, который на тот момент также был лидером серии, у Колапинто дела обстоят не так хорошо.

У него лишь одна победа и пятое место в рейтинговой таблице.