Денег все меньше: жители Эстонии стали чаще отказываться от покупки одежды, компьютеров и игрушек

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что на уменьшение объема продаж у предприятий розничной торговли в июле повлияли как магазины промышленных товаров, так и продовольственные магазины, в которых сокращение объема продаж за год составило по 3%.

«При этом увеличение объема продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, продолжилось также в июле: по сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 4%», — уточнила Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 9%, объем продаж уменьшился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Объем продаж сократился на 6% также у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 4% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь.

При этом объем продаж увеличился на 8% у аптек и магазинов косметических товаров, на 3% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не в магазинах, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах, и на 1% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги). Объем продаж у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, остался на уровне прошлого года.

В июле объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с июнем на 4%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж увеличился по сравнению с прошлым месяцем на 1%.

За первые семь месяцев этого года объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 4%.

Индекс объема продаж — индекс, характеризующий изменение объема продаж товаров в постоянных ценах по сравнению с продажами за какой-либо предыдущий период. Для расчета индекса используются индексы цен товаров.

Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу «Месячные экономические показатели предприятий торговли» Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.