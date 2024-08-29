В испанской премьер-лиге Хейн снова показал хорошую игру

У «Вальядолида» - клуба Хейна, до матча с «Леганес» имеется ничья 1:1 с «Осасуной» и победа 2:1 над «Лас-Пальмас».

Матч завершился вничью 0:0. «Вальядолид» нанес 12 ударов, два из которых попали в створ, у «Леганеса» соответственно семь и один.

Голкипер сборной Эстонии сделал всего один сейв за игру, на 88-й минуте, когда удачно поймал штрафной, исполненный Оскаром Родригесом.

В первом тайме «Вальядолид» был более опасной командой, во втором тайме игра стала более сбалансированной и в основном сводилась к игре в центре поля.

22-летний Хейн переехал в Испанию в середине августа, когда подписал годовой контракт с «Вальядолидом». «Вальядолид» начал сезон чемпионата против «Эспаньола» на своем домашнем стадионе, а главный тренер Пауло Пеццолано сразу же включил эстонца в стартовый состав. Вальядолид выиграл матч со счетом 1:0.

В минувшие выходные домашний клуб Хейна проиграл «Реалу» со счетом 0:3.