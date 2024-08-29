Российская армия в десяти километрах от Покровска, ВСУ потеряли важный опорный пункт в Донбассе, но продолжают атаки в Курской области

Покровск и Мирноград общим населением около ста тысяч человек - последние крупные города Донецкой области к западу - северо-западу от областного центра, остающиеся под контролем Украины. Покровск - важный логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны.

Между тем в Курской области в результате августовских боев украинские войска захватили больше территории, чем российские в Донбассе. Но самый крупный населённый пункт, взятый ВСУ - Суджа населением около пяти тысяч человек - почти втрое меньше, чем потерянная за неделю боев Новогродовка, не говоря уже о Покровске и Мирнограде, которые могут пасть в ближайшее время, если украинское командование не попытается исправить ситуацию.

Эвакуация из Покровска. Фото: Reuters

«О проблеме все больше начинают говорить»

Российская армия после взятия Очеретино и череды медленных, кровопролитных, но в целом успешных наступательных операций на Покровском направлении продолжает продвижение в сторону райцентра. На этом участке сосредоточены главные силы российской группировки войск «Центр» и туда же вводятся ее наиболее боеспособные резервы.

Многие, в том числе и украинские, военные эксперты были уверены, что Гродовка и соседняя Новогродовка в скором времени будут взяты наступающими российскими частями, хотя и рассчитывали, что это займёт больше времени. Но, судя по всему, командование ВСУ решило сосредоточиться на обороне самого Покровска.