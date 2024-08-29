Что лучше – максимально увеличить срок погашения жилищного кредита или же выплатить его быстро?

Пример расчета рефинансирования остатка кредита

Предположим, что у вас есть жилищный кредит с остатком в 150 000 евро, процентная ставка по которому составляет 2,5% + 3,408% Euribor, а платить осталось 20 лет. В таком случае ежемесячный платеж составит 1066 €.

Если этот жилищный кредит рефинансировать на очень выгодных условиях, например, по процентной ставке от 1,45%, а срок кредита снова увеличить до 30 лет, то ежемесячный платеж снизится до 792 евро. Таким образом, клиент будет экономить в месяц по 274 евро, но в итоге за весь период кредитования он заплатит на 29 207 евро больше, поскольку срок возврата увеличится на 10 лет.

Если при том же рефинансировании оставить сроком погашения кредита 20 лет, то благодаря более низкой процентной ставке ежемесячный платеж снизится до 978 евро. То есть, каждый месяц придется платить на 88 евро меньше, что за 20 лет приведет к экономии более, чем в 21 000 евро.