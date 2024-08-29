Свет: помогая Украине, мы можем укрепить нашу экономику

Министерство климата в сотрудничестве с украинскими партнерами разработало комплексный план восстановления портов и флота, пострадавших от российских атак. В настоящее время для этого плана ведется поиск финансирования с бюджетом в 589 млн евро.

«Мы взяли на себя инициативу, чтобы помочь восстановить наиболее важные и насущные потребности морской экономики Украины, - сказал Свет. - Таким образом, мы сможем напрямую способствовать победе Украины, а в долгосрочной перспективе поддержать ее морскую отрасль».

Министры решили создать украинско-эстонскую рабочую группу для укрепления сотрудничества по реализации плана и улучшения обмена информацией. Украинские представители также примут участие во встречах с потенциальными донорами со всего мира, в том числе со сторонами, участвующими в разработке эстонского плана.

По словам Шкуракова, в результате российских атак из строя выведены свыше половины черноморских портов, тогда как Украине критически важно сохранить работу морских путей, поскольку через Черное море идет не только экспорт зерна, но и импорт топлива и других товаров.

Перед видеовстречей министров командующий ВМС Украины направил министру инфраструктуры Эстонии перечень критических потребности на ближайшие несколько лет в объеме 151 млн евро на военные операции или поддержку в украинском морском пространстве для обеспечения морской безопасности и ситуационной осведомленности.

Военно-морской флот Украины играет ведущую роль в морских операциях страны. Заявленная ВМС Украины потребность в 151 млн евро является частью плана восстановления морской среды Украины (UA Maritime Recovery Plan), составляя почти 25 процентов этого плана.

«Помогать Украине – наш моральный долг, но поступая так, мы также можем укрепить нашу экономику. В Эстонии есть конкурентоспособные и инновационные компании практически во всех секторах морской экономики, поэтому мы готовы вместе с эстонским морским кластером внести свой вклад в области судостроения, национальной обороны, портового строительства и разминирования», - отметил Свет.

Помимо восстановления разрушенного украинского флота и портов и разминирования Черного моря эстонские компании также готовы внести свой вклад в морскую логистику и IT-решения, а также в создание различных систем мониторинга.

В сотрудничестве с Украиной Эстония представила план многим партнерам в ЕС и НАТО, а также различным донорским организациям.