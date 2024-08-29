В Эстонии открылся еще один пункт приема заказов популярной торговой сети

«Пункт планирования и заказа товаров в Тарту дает больше возможностей, вдохновения, услуг, предоставляя клиентам более эффективное получение онлайн-заказов и сокращает время доставки. Мы стремимся, чтобы заказы из интернет-магазина были доступны для получения в течение 48 часов», - говорит Инга Филипова, руководитель по розничной торговле IKEA в странах Балтии.

Теперь клиенты IKEA из Тарту и Южной Эстонии смогут удобнее планировать и заказывать решения по обустройству дома. Можно выбрать объем необходимой помощи от специалистов по планированию. Для получения и возврата заказов выделена специальная зона. Весь ассортимент IKEA доступен в интернет-магазине, для заказа онлайн или на месте в Пункте планирования и заказа.

Общая площадь пункта составляет около 2000 м2. Почти половина отведена под коммерческую зону и зал экспозиции, где клиенты могут черпать вдохновение из созданных дизайнерами интерьеров.

В Тарту будут предоставляться все доступные в стране услуги: доставка на дом, сборка, замеры, финансирование, установка мебели, дизайн интерьера для индивидуальных и бизнес-клиентов и так далее.

Пункт планирования и заказа товаров IKEA расположен по адресу Рянирахну-теэ, 21, в районе торгового парка Лыунакескус.