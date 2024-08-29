Сегодня, 29 августа, в Эстонии открылся новый Пункт заказа и получения товаров IKEA. Этот пункт стал в два раза больше предыдущего, и теперь здесь можно получить более 300 товаров для моментальной покупки, доступные услуги и консультации, и возможность воочию увидеть и оценить товары IKEA.
В Эстонии открылся еще один пункт приема заказов популярной торговой сети
Теперь клиенты IKEA из Тарту и Южной Эстонии смогут удобнее планировать и заказывать решения по обустройству дома. Можно выбрать объем необходимой помощи от специалистов по планированию. Для получения и возврата заказов выделена специальная зона. Весь ассортимент IKEA доступен в интернет-магазине, для заказа онлайн или на месте в Пункте планирования и заказа.
Общая площадь пункта составляет около 2000 м2. Почти половина отведена под коммерческую зону и зал экспозиции, где клиенты могут черпать вдохновение из созданных дизайнерами интерьеров.
В Тарту будут предоставляться все доступные в стране услуги: доставка на дом, сборка, замеры, финансирование, установка мебели, дизайн интерьера для индивидуальных и бизнес-клиентов и так далее.
Пункт планирования и заказа товаров IKEA расположен по адресу Рянирахну-теэ, 21, в районе торгового парка Лыунакескус.