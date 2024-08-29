Перевод: Валерия Ермакова

В прошлые выходные два подростка в Таммисте жестоко убили пожилого человека. Но на этом они не остановились - они записали все на видео и выложили его в интернет.

Инцидент произошел совсем недавно, и еще много деталей остаются неизвестными. Пытаясь разобраться в преступлении, я надеялась найти какие-то подтверждения или опровергнуть что-то... И я посмотрела видео убийства.

Я смотрела, как 15- и 16-летние подростки убивают пожилого человека, пытая и унижая его, а он не оказывает сопротивления. После того как 34-секундное видео закончилось, меня моментально охватило чувство глубокого сожаления.

Нет слов, чтобы описать увиденное. Отвратительно, ужасающе, жестоко. Слов недостаточно. Я поняла, что сама наношу этому человеку удар. Удар по его достоинству.

Демонстрация подобных злодеяний в социальных сетях стала пугающе распространенной. Я не припомню ничего столь же ужасного из родного уезда, но случаи съемки избиений и издевательств с последующим распространением в интернете уже не раз попадали в новости.

То, что подростки все записали на видео и выложили его в интернете, делает их преступление - жестокое избиение до смерти - намного более ужасным. Это превратилось в нескончаемое издевательство. Сам факт съемки и распространения видео поднимает их поступок на совершенно другой уровень.

Мне кажется, что в Пенитенциарном кодексе недостаточно внимания уделяется таким случаям. Я считаю, что съемка и распространение преступлений должны быть отдельно наказаны, как тяжкие преступления против человечности.

Каждый просмотр этого видео вновь и вновь унижает жертву. Преступники арестованы, и они больше не могут распространять видео. Нам всем нужно перестать наносить удары по Хуго. Давайте сделаем так, чтобы никто больше не делился видео, которое вообще не должно было существовать.

Теперь всем, кто посмотрел это видео, придется смириться с тем, что на этот раз нельзя просто исправить ситуацию и извиниться за свой «удар».