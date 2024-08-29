Финансовая комиссия получила обзор летнего экономического прогноза, сообщила в четверг пресс-служба Рийгикогу. «Покупательская способность в Эстонии опустилась на уровень, на котором она находилась во время правительства Таави Рыйваса, - заявил заместитель председателя Финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник. - Это означает, что с точки зрения уровня жизни мы откатились на семь лет назад».
Эстония по уровню жизни откатилась на семь лет назад, следует из данных Минфина
Финансовой комиссии Рийгикогу в четверг был представлен обзор летнего экономического и финансового прогноза Министерства финансов, который ляжет в основу составления как проекта закона о государственном бюджете на следующий год, так и государственной бюджетной стратегии на ближайшие четыре года.
По словам председателя финансовой комиссии Аннели Аккерманн, свежий прогноз задаст вектор составления проекта закона о государственном бюджете на следующий год и бюджетной стратегии государства.
По ее словам, наиболее важными темами ближайших лет станут дефицит бюджета и его сокращение. Таким образом, в ближайшие годы нехватка средств коснется как расходов государства, так и инвестиций. «Налог на транспортные средства, который будет введен со следующего года, сократит дефицит бюджета в заметной, но не достаточной степени», – сказала она.
Аккерманн отметила, что расходы на социальную сферу растут быстрее, чем экономика, так как увеличивается число пенсионеров, а индексация влечет за собой рост пенсий. «Для покрытия постоянных расходов нам необходимы и постоянные доходы с налогов, ведь пенсии невысокие - средняя пенсия меньше половины средней зарплаты, и это соотношение не должно понизиться», - отметила она и добавила, что единственная возможность - это найти для государства дополнительные постоянные доходы.
Заместитель председателя комиссии Андрей Коробейник отметил, что высокая инфляция привела к снижению реального уровня жизни в Эстонии. «Даже если в следующем году экономика вырастет, например, на 0,5%, покупательская способность населения по-прежнему будет низкой. В настоящее время покупательская способность в Эстонии опустилась на уровень, на котором она находилась во время правительства Таави Рыйваса. Это означает, что с точки зрения уровня жизни мы откатились на семь лет назад», - сказал он.
По словам Коробейника, наиболее значительной проблемой экономической политики Эстонии является неуверенность в действиях правительства и отсутствие четкой стратегии экономического роста.
«Уже второй год подряд Эстония занимает в Европейском союзе последнее место по экономическим показателям. В этом году Эстония является единственным государством в Европе, экономика которой сокращается, в то время как все другие страны, включая Украину и Россию, демонстрируют рост. Это происходит потому, что правительство берет деньги у самых уязвимых слоев населения - пенсионеров, сельских жителей и многодетных семей, вместо того чтобы наложить налог на сверхприбыль банков или ввести прогрессивный подоходный налог», - добавил он.
Обзор летнего экономического и финансового прогноза на внеочередном заседании финансовой комиссии представили министр финансов Юрген Лиги и представители Министерства финансов.
Правительство должно утвердить бюджетную стратегию на ближайшие четыре года, одобрить проект закона о государственном бюджете на следующий год и представить их Рийгикогу не позднее конца сентября.