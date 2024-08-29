Финансовой комиссии Рийгикогу представлен обзор летнего экономического прогноза

Финансовой комиссии Рийгикогу в четверг был представлен обзор летнего экономического и финансового прогноза Министерства финансов, который ляжет в основу составления как проекта закона о государственном бюджете на следующий год, так и государственной бюджетной стратегии на ближайшие четыре года.

По словам председателя финансовой комиссии Аннели Аккерманн, свежий прогноз задаст вектор составления проекта закона о государственном бюджете на следующий год и бюджетной стратегии государства.

По ее словам, наиболее важными темами ближайших лет станут дефицит бюджета и его сокращение. Таким образом, в ближайшие годы нехватка средств коснется как расходов государства, так и инвестиций. «Налог на транспортные средства, который будет введен со следующего года, сократит дефицит бюджета в заметной, но не достаточной степени», – сказала она.

Аккерманн отметила, что расходы на социальную сферу растут быстрее, чем экономика, так как увеличивается число пенсионеров, а индексация влечет за собой рост пенсий. «Для покрытия постоянных расходов нам необходимы и постоянные доходы с налогов, ведь пенсии невысокие - средняя пенсия меньше половины средней зарплаты, и это соотношение не должно понизиться», - отметила она и добавила, что единственная возможность - это найти для государства дополнительные постоянные доходы.