Отчет: в ближайшие годы в Эстонии возникнет острая нехватка учителей математики

Хотя две трети тех, кто учился на учителей математики, остаются в профессии, рост почти в два раза меньше необходимого, а наибольшая потребность в замене учителей математики наблюдается в Ляэнемаа и Рапламаа.

По словам эксперта Центра мониторинга развития Энели Киндсико, в период с 2005 по 2023 год в Эстонии были подготовлены более 600 учителей математики, 64% из которых в настоящее время работают на по профессии. Однако этих темпов будет недостаточно, чтобы заменить учителей, выходящих на пенсию.

Молодежь склонна отказываться от профессии учителя

«Темпы прироста учителей математики почти в два раза ниже, чем существует потребность. к сожалению, мы также должны учитывать более высокий, чем в среднем, уровень ухода молодых учителей математики, на который влияют альтернативный выбор профессии и более высокие зарплаты, а также большая нагрузка на учителей», - пояснила Киндсико.

В кратком отчете Центр мониторинга развития указывает, что в 2023/24 учебном году в Эстонии будет 3289 учителей математики и что наиболее острая потребность в замене наблюдается в 7-12 классах, где каждый третий учитель старше 60 лет. По регионам наибольшая потребность в замене учителей математики наблюдается в Ляэнемаа и Рапласком уезде, где 46 и 42 процента учителей математики старше 60 лет.