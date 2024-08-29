Каждому третьему учителю математики в 7-12 классах Эстонии 60 лет и больше, и в ближайшее десятилетие потребуются около 600 новых учителей математики, чтобы заменить уходящих на пенсию педагогов. Об этом говорится в докладе Центра мониторинга развития под названием «Потребность в новом поколении учителей математики и альтернативные варианты работы».
Отчет: в ближайшие годы в Эстонии возникнет острая нехватка учителей математики
Хотя две трети тех, кто учился на учителей математики, остаются в профессии, рост почти в два раза меньше необходимого, а наибольшая потребность в замене учителей математики наблюдается в Ляэнемаа и Рапламаа.
По словам эксперта Центра мониторинга развития Энели Киндсико, в период с 2005 по 2023 год в Эстонии были подготовлены более 600 учителей математики, 64% из которых в настоящее время работают на по профессии. Однако этих темпов будет недостаточно, чтобы заменить учителей, выходящих на пенсию.
Молодежь склонна отказываться от профессии учителя
«Темпы прироста учителей математики почти в два раза ниже, чем существует потребность. к сожалению, мы также должны учитывать более высокий, чем в среднем, уровень ухода молодых учителей математики, на который влияют альтернативный выбор профессии и более высокие зарплаты, а также большая нагрузка на учителей», - пояснила Киндсико.
В кратком отчете Центр мониторинга развития указывает, что в 2023/24 учебном году в Эстонии будет 3289 учителей математики и что наиболее острая потребность в замене наблюдается в 7-12 классах, где каждый третий учитель старше 60 лет. По регионам наибольшая потребность в замене учителей математики наблюдается в Ляэнемаа и Рапласком уезде, где 46 и 42 процента учителей математики старше 60 лет.
Анализ Центра мониторинга развития также показывает, что уход молодых учителей математики из школ является проблемой. Например, в 2021/22 учебном году профессию покинули 244 учителя математики, из которых 46 процентов были моложе 40 лет.
Рынок труда требует заманчивых альтернатив
Альтернативные варианты работы для учителей математики наиболее выгодны в Тарту и Таллинне. Например, учитель математики с профессиональной квалификацией зарабатывает в Тартуском уезде на 419 евро, или на 16 % меньше, чем его сокурсник, не работающий учителем. В Харьюмаа разница составляет 374 евро, или 13%, а в остальной части Эстонии - 255 евро, или 10%.
Киндсико подчеркнула, что одного повышения зарплаты будет недостаточно для решения проблемы нехватки учителей математики, поскольку большой объем работы учителей математики является серьезной проблемой. Эта проблема существует и в других странах, где для привлечения и удержания учителей в школах применяются различные программы.
«Например, в Англии и США более высокие зарплаты получают начинающие учителя математики и физики, а также те, кто пришел работать в школы с более низким социально-экономическим положением и большим количеством детей с особыми образовательными потребностями. Преподавание математики в небольших группах и обмен квалифицированными и хорошими учителями между школами также показали хорошие результаты. Однако самым быстрым решением для небольших школ может стать организация обучения без отрыва от работы для учителей-предметников с неполной рабочей нагрузкой, в рамках которого учитель другого предмета приобретает дополнительные компетенции в качестве учителя математики», - перечислила Киндсико методы, используемые в других странах.
Краткий доклад «Необходимость преемственности учителей математики и альтернативы работы» является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее преемственности учителей», целью которого была разработка сценариев необходимости и преемственность учителей до 2040 года на основе глобальных и национальных тенденций.
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