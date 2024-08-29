РАЙНЕР САКС Для Лукашенко выгодна лишь угроза войны, реальное вовлечение Беларуси в военные действия стало бы риском для его режима

Перевод: Павел Соболев

По крайней мере, до сих пор нет информации о том, что там идет подготовка к вторжению в Украину. Вряд ли белорусский лидер Александр Лукашенко всерьез планирует это. Однако в украинских соцсетях распространяются версии, что Россия создает новую военную базу на территории Беларуси, чтобы оттуда наносить авиаудары по западной части Украины.

В последние месяцы почти все атаки России с использованием иранских беспилотников были перенаправлены в воздушное пространство Беларуси, а иногда и обратно в воздушное пространство России. Целью подобных действий также может быть провоцирование украинской ПВО на открытие огня по целям в воздушном пространстве Беларуси. Такая последовательная модель поведения теоретически могла бы подготовить использование белорусской территории и воздушного пространства для атак против Украины.

Пока что это все домыслы, и лидер Беларуси явно предпочел бы не идти на такой риск. Лукашенко нужна лишь угроза войны, чтобы контролировать и консолидировать свое общество. Реальные военные действия означали бы большой внутриполитический риск с опасностью развала политической системы или полной потери независимости страны и ее перехода под контроль России.

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