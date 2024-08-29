РАЙНЕР САКС Для Лукашенко выгодна лишь угроза войны, реальное вовлечение Беларуси в военные действия стало бы риском для его режима

Вчера на Новомичуринской электростанции в Рязанской области России начался пожар. По словам местных жителей, перед началом пожара на объекте также произошел взрыв.
Российская армия устроила масштабный удар по Киевской области с применением иранских беспилотников. По первоначальным сообщениям, все дроны были уничтожены, но падающие обломки стали причиной небольших пожаров. Обнародование более подробной информации потребует времени.
Положение на поле боя
На фронтах возросла активность атак российской армии.
Официальных сообщений о продолжении наступления украинских войск в направлении Курска нет, хотя об этом сообщают несколько блогеров. Инициатива явно находится в руках украинских сил, но они пытаются улучшить свои нынешние позиции, а не захватывать более крупные территории.
Были отмечены две небольшие атаки российских частей в направлении Харькова. На данный момент даже неясно, на чьей стороне инициатива на этом фронте. По данным украинской разведки, российское командование перебрасывает сюда дополнительные резервы из района Санкт-Петербурга для возобновления наступления.
На Купянском направлении наступательная активность русских частей значительно возросла. Хотя есть сообщения о незначительном прогрессе, достигнутом агрессором в какой-то момент, неясно, является ли это постоянным изменением. На направлении Лимана активность российских войск была на уровне предыдущих дней, как и на Северском направлении. Ситуация в целом остается прежней.
В районе Бахмута интенсивность атак российских частей не возросла, а линия фронта остается неизменной. На направлении Торецка идут ожесточенные бои, есть сообщения о вторжении российских частей на территорию города с востока.