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РАЙНЕР САКС Для Лукашенко выгодна лишь угроза войны, реальное вовлечение Беларуси в военные действия стало бы риском для его режима

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Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко. Фото: ZEUS
  • В социальных сетях циркулируют версии, что Россия создает новую военную базу в Беларуси
  • Вчера украинские дроны атаковали хранилище нефтепродуктов в Кировской области
  • Количество уничтожаемых украинцами российских танков снизилось

В СМИ продолжается поток новостей о перемещении белорусских войск в Гомельскую область (юго-восточная область Беларуси, которая граничит с Украиной и Брянской областью России). Точной информации о численности переброшенной туда группы войск не опубликовано. В прессе просто распространяются изображения танков и бронетехники с государственным флагом Беларуси, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

По крайней мере, до сих пор нет информации о том, что там идет подготовка к вторжению в Украину. Вряд ли белорусский лидер Александр Лукашенко всерьез планирует это. Однако в украинских соцсетях распространяются версии, что Россия создает новую военную базу на территории Беларуси, чтобы оттуда наносить авиаудары по западной части Украины.

В последние месяцы почти все атаки России с использованием иранских беспилотников были перенаправлены в воздушное пространство Беларуси, а иногда и обратно в воздушное пространство России. Целью подобных действий также может быть провоцирование украинской ПВО на открытие огня по целям в воздушном пространстве Беларуси. Такая последовательная модель поведения теоретически могла бы подготовить использование белорусской территории и воздушного пространства для атак против Украины.

Пока что это все домыслы, и лидер Беларуси явно предпочел бы не идти на такой риск. Лукашенко нужна лишь угроза войны, чтобы контролировать и консолидировать свое общество. Реальные военные действия означали бы большой внутриполитический риск с опасностью развала политической системы или полной потери независимости страны и ее перехода под контроль России.

Попадания в Кировской и Рязанской областях РФ

Вчера украинские дроны атаковали хранилище нефтепродуктов в Кировской области на северо-востоке России. Цель была расположена примерно в 1200 км от границы с Украиной. Три беспилотника достигали цели с очень большими (более 40 минут) интервалами, что еще раз доказывает отсутствие эффективной противовоздушной обороны на значительной части территории России.

Вчера на Новомичуринской электростанции в Рязанской области России начался пожар. По словам местных жителей, перед началом пожара на объекте также произошел взрыв.

Российская армия устроила масштабный удар по Киевской области с применением иранских беспилотников. По первоначальным сообщениям, все дроны были уничтожены, но падающие обломки стали причиной небольших пожаров. Обнародование более подробной информации потребует времени.

Положение на поле боя

На фронтах возросла активность атак российской армии.

Официальных сообщений о продолжении наступления украинских войск в направлении Курска нет, хотя об этом сообщают несколько блогеров. Инициатива явно находится в руках украинских сил, но они пытаются улучшить свои нынешние позиции, а не захватывать более крупные территории.

Были отмечены две небольшие атаки российских частей в направлении Харькова. На данный момент даже неясно, на чьей стороне инициатива на этом фронте. По данным украинской разведки, российское командование перебрасывает сюда дополнительные резервы из района Санкт-Петербурга для возобновления наступления.

На Купянском направлении наступательная активность русских частей значительно возросла. Хотя есть сообщения о незначительном прогрессе, достигнутом агрессором в какой-то момент, неясно, является ли это постоянным изменением. На направлении Лимана активность российских войск была на уровне предыдущих дней, как и на Северском направлении. Ситуация в целом остается прежней.

В районе Бахмута интенсивность атак российских частей не возросла, а линия фронта остается неизменной. На направлении Торецка идут ожесточенные бои, есть сообщения о вторжении российских частей на территорию города с востока.

Ожесточенные бои идут на всем участке фронта в направлении Покровска. Похоже, что украинская армия не способна так же успешно, как в других регионах, нарушать тыловое обеспечение российской армии в этом регионе, и российскому командованию удается успешно сосредоточить в этом месте резервы для наступления.

Вчера атаки российской армии были самыми интенсивными за весь военный период. В последнюю неделю движение россиян вперед здесь происходит быстрее, чем в предыдущие месяцы. Однако прорвать оборону Украины пока не удалось.

Атаки российской армии к юго-западу от Донецка также были очень активными, но бои в целом идут в тех же местах, что и в предыдущие месяцы. Российская армия существенно усиливает давление южнее, в районе города Угледар, где украинские войска сдали часть позиций.

На Южном фронте российские части бездействовали и велись отдельные разведывательные бои.

Потери российской армии в последние месяцы оставались довольно стабильными - от 1100 до 1200 солдат в день. По данным украинского Генштаба, каждый день уничтожаются разные танки, однако количество трофейных танков стало ниже по сравнению с предыдущими месяцами и годами (когда отмечалось 3-5 уничтоженных танков в день). Информация, поступающая с фронтов, также подтверждает, что российская армия все меньше использует бронетехнику в наступательных операциях. Украинской армии пока удалось лишь ограничить деятельность российских ВВС, но не подавить ее в необходимой степени.

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