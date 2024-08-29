После взрыва в Северо-Эстонской региональной больнице потребовалась частичная эвакуация людей

Перевод: Павел Соболев

В центр тревоги в 10.09 поступило сообщение о том, что в складском помещении подвала Y-корпуса PERH раздался хлопок. Также были замечены дым и огонь. На вызов отреагировали четыре экипажа спасателей.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в складском помещении больницы, горит контейнер.

Чуть позднее Спасательный департамент сообщил, что в Y-корпусе PERH из взорвавшейся емкости локально просочились химические вещества.

Спасатели подтвердили, что пожар, возникший в результате взрыва, было потушен, но на сбор оказавшихся вне емкости химикатов может потребоваться еще несколько часов.

Первыми прибывшие на место пожара спасатели вошли на задымленный склад в 10.20 и быстро потушили горевший резервуар. В этом контейнере хранились химикаты для медицинских процедур. После работ по тушению на цокольном этаже здания образовалась концентрация химических веществ, которую было необходимо устранить путем проветривания. Это было необходимо для продолжения нормальной работы больницы.

Никто не пострадал.

По словам руководителя спасательной операции, спасательные работы могут продлиться еще до 4-6 часов. Люди были эвакуированы с цокольного и первого этажей корпуса Y. Химические вещества не представляют опасности для людей. Проведение всех операций в больнице гарантировано, но получение планового лечения может занять больше времени.

«Доступ пациентов и посетителей в больницу в настоящее время требует больше времени. Мы надеемся на понимание людей и постоянно предоставляем дополнительную информацию», - подтвердил председатель правления PERH Агрис Пееду.