Из-за тумана несколько самолетов были вынуждены вернуться в Таллинн

Так, несколько самолетов, следовавших из Таллинна в Хельсинки, взяли направление обратно в Эстонию, когда достигли другого берега Финского залива, поскольку приземлиться в Хельсинки не удалось.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг, туман в финской столице утих, в Таллинне началась посадка на рейс в Хельсинки. Точное время вылета самолета зависит от пропускной способности аэропорта Хельсинки.

Представитель Finnair Миа Элоранта сообщила, что сегодня утром в хельсинкском аэропорту Вантаа было слишком туманно, что повлияло на полеты Finnair на самолетах ATR.

«Рейсы из Ваасы и Таллинна были перенаправлены в Таллинн, поскольку самолеты не смогли приземлиться в Хельсинки. Также был пропущен один рейс в Куусамо», - сказала Элоранта и добавила, что в ближайшие часы погодные условия должны улучшиться.

Авиакомпании доставят пассажиров к месту назначения в кратчайшие сроки, более подробную информацию о дальнейших поездках пассажиры могут получить у авиакомпании. «Finnair напрямую предоставляет клиентам информацию об изменениях рейсов», - сказал Элоранта.

По данным синоптиков, в Хельсинки 15-17 градусов тепла и туманно.

Рано утром в Кярдла также стоял туман, из-за чего самолет задержался на полчаса.

Что должен делать пассажир и где получить информацию в случае отмены или переноса рейса, можно прочитать здесь.