Водителей предупреждают об опасности, поджидающей их на дорогах

В передаче Terevisioon на канале ETV Тальви пояснил, что парнокопытные ведут стадный образ жизни, поэтому, если на дорогу выскочило одно животное, то за ним могут последовать еще пара десятков.

По статистике в Эстонии в среднем в день происходит 16 ДТП с участием диких животных, чаще всего – косуль.

В конце лета и начале осени темнеет раньше, и именно в сумерках и на рассвете животные передвигаются чаще всего.

По словам Тальви, водителям обязательно следует учитывать дорожные знаки, предупреждающие о возможности появления на дороге животных, так как, например, лоси десятилетиями используют одни и те же тропинки.