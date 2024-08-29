Как напоминает специалист по защите природы Тыну Тальви, у лосей и благородных оленей вскоре начнется гон, а это значит, что на рассвете и в вечерние сумерки водителям следует быть на дорогах предельно внимательными, пишет Rus.ERR.
Водителей предупреждают об опасности, поджидающей их на дорогах
В передаче Terevisioon на канале ETV Тальви пояснил, что парнокопытные ведут стадный образ жизни, поэтому, если на дорогу выскочило одно животное, то за ним могут последовать еще пара десятков.
По статистике в Эстонии в среднем в день происходит 16 ДТП с участием диких животных, чаще всего – косуль.
В конце лета и начале осени темнеет раньше, и именно в сумерках и на рассвете животные передвигаются чаще всего.
По словам Тальви, водителям обязательно следует учитывать дорожные знаки, предупреждающие о возможности появления на дороге животных, так как, например, лоси десятилетиями используют одни и те же тропинки.