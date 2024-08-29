Фото Знаменитая спортсменка, чей рост всего 142 см, купила себе гигантский автомобиль

27-летняя Симона Байлз сообщила в Instagram на прошлой неделе, что купила себе новый внедорожник: Mercedes-Benz G 550.

Американка и раньше ездила на автомобиле той же серии, хотя и более старой модели. В интерьере нового белого внедорожника выделяются роскошные красные кожаные сиденья.

Это довольно крупный автомобиль: его длина 4,8 метра, ширина с зеркалами почти 2,2 метра и высота 1,97 метра. Мощность двигателя составляет 443 лошадиные силы. Известно, что рост Байлз 142 см, сообщает Ilta-Sanomat.

Simone Biles poses on top of her new $150K Mercedes G-Wagon: ‘In with the new’ https://t.co/KIYz5xBwsP pic.twitter.com/LeAiuX5xhC — Page Six (@PageSix) August 23, 2024

Цена автомобиля Байлза составляет примерно от 150 000 до 175 000 долларов или от 135 000 до 157 000 евро.

Байлз выиграла три олимпийские золотые медали и одну серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. Всего на Олимпийских играх она завоевала 11 медалей.