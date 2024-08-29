В середине августа на предприятии Viru Keemia Group (VKG) в Кохтла-Ярве произошел несчастный случай, в результате которого работник получил серьезные ожоги. Стало известно, что тяжко пострадавший мужчина скончался в больнице.
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Скончался мужчина, получивший ожоги при несчастном случае на производстве в Ида-Вирумаа
Перевод: Павел Соболев
13 августа на территории VKG при погрузке в грузовик побочного продукта производства сланцевого масла произошел взрыв. В результате взрыва кабина машины и ее грузовой отсек загорелись, а водитель грузовика получил серьезные ожоги.