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ФОТО Результат конкурса определил, как будут выглядеть интерьеры исторического школьного здания

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Нарвская Ваналиннаская основная школа.
Нарвская Ваналиннаская основная школа. Фото: Marko Mumm

Riigi Kinnisvara AS в сотрудничестве с Министерством образования и науки объявили конкурс на лучший концептуальный проект дизайна интерьеров и архитектуры внутренних помещений Нарвской Ваналиннаской основной школы. Всего на конкурс было представлено семь проектов.

Первое место  жюри присудило проекту «KAARED», совместно подготовленному архитектурными бюро ARGUS OÜ и Arhitekt Must OÜ. Авторами работы-победителя являются Мари Расс, Маргит Аргус, Отть Алвер, Алвин Ярвинг и Патрик Парбо.

Победившая на конкурсе работа архитектурных бюро ARGUS OÜ и Arhitekt Must OÜ.
Победившая на конкурсе работа архитектурных бюро ARGUS OÜ и Arhitekt Must OÜ. Фото: Riigi Kinnisvara AS

Победившая работа, по мнению жюри, представляет собой законченное решение с точки зрения эстетики презентации, а также концепции внутренней архитектуры. «Четкое и функциональное планировочное решение работы-победителя оправдало ожидания жюри и самой школы в отношении повседневной жизни и учебного процесса в историческом здании», - подтвердил Индрек Рийсаар, председатель жюри и руководитель отдела управления государственным имуществом Министерства образования и науки.

Победившая на конкурсе работа архитектурных бюро ARGUS OÜ и Arhitekt Must OÜ.
Победившая на конкурсе работа архитектурных бюро ARGUS OÜ и Arhitekt Must OÜ. Фото: Riigi Kinnisvara AS

«Сильной стороной работы-победителя является оригинальное и свежее решение школьного пространства, которое вызвало волнение у всех членов жюри. Можно с уверенностью сказать, что работа-победитель конкурса архитектуры внутренних помещений Нарвской Ваналиннаской основной школы отражает хорошую подготовку и слаженное сотрудничество всех сторон - продуманность первоначальной задачи клиента, профессионализм Riigi Kinnisvara в организации конкурса, а также старательность и целеустремленность участников конкурса», - отметила член жюри, архитектор-эксперт по интерьерам (8-й уровень) Пилле Лаусмяэ-Лыоке.

Второе место было присуждено концептуальному проекту Sirea OÜ «ARCADI», авторами которого являются Аэт Кийвет, Кайа Йыкс, Марита Мятас, Марилийс Вахтра и Кятлин Эллук.

Второе место было присуждено концептуальному проекту Sirea OÜ «ARCADI».
Второе место было присуждено концептуальному проекту Sirea OÜ «ARCADI». Фото: Riigi Kinnisvara AS.

Третье место занял проект «ansambel», авторами которого являются Урмо Вайкла, Тюйне-Кристин Вайкла, Анна Алексеева и Инке-Бретт Ээк из Vaikla Stuudio OÜ.

Третье место - проект «ansambel», Vaikla Stuudio OÜ.
Третье место - проект «ansambel», Vaikla Stuudio OÜ. Фото: Riigi Kinnisvara AS

Поощрительный приз присужден проекту OÜ SIRKEL&MALL «AJAVÕLV», авторами которого являются Эвели Нурк, Мари Йыемяги, Ирене Пресс, Стивен Саарнак и Геа Хейн.

Поощрительный приз присужден проекту OÜ SIRKEL&MALL «AJAVÕLV».
Поощрительный приз присужден проекту OÜ SIRKEL&MALL «AJAVÕLV». Фото: Riigi Kinnisvara AS

По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Генри Каттаго, министерство внесло большой вклад в организацию школьной сети в Ида-Вирумаа, чтобы поддержать переход на эстонский язык и улучшить условия обучения.

Интерьеры исторического здания школы сегодня.
Интерьеры исторического здания школы сегодня. Фото: Marko Mumm

«Теперь дело дошло до Нарвской Ваналиннаской основной школы. Я рад, что, несмотря на сложную первоначальную задачу, связанную с историческим зданием, количество участников конкурса было большим, а представленные работы соответствовали высоким стандартам. Проектирование планируется на следующий год, а реконструкция будет вестись постепенно, чтобы не мешать учебному процессу. Когда строительные работы завершатся, в Нарве появится целый образовательный квартал», - добавил Каттаго.

Интерьеры исторического здания школы сегодня.
Интерьеры исторического здания школы сегодня. Фото: Marko Mumm

С победителем конкурса будет заключен договор о закупке на подготовку проекта реконструкции стоимостью ⁠553 100 евро, плюс НДС. Общая сумма призового фонда составляет 32 000 евро, а призы делятся следующим образом: первое место - 12 000 евро, второе место - 9 000 евро, третье место - 6 000 евро и поощрительный приз - 3 000 евро.

Школьное здание расположено по адресу Краави, 2 в Нарве и является памятником культуры. В 1847 году здание приобрело Министерство просвещения Российской империи, и с тех пор и по сегодняшний день там располагаются учебные заведения. Нарвская Ваналиннаская основная школа – школа языкового погружения, в которой будут учиться 432 ученика и работать около 60 преподавателей. Площадь здания - 3177 м2.

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