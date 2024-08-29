Riigi Kinnisvara AS в сотрудничестве с Министерством образования и науки объявили конкурс на лучший концептуальный проект дизайна интерьеров и архитектуры внутренних помещений Нарвской Ваналиннаской основной школы. Всего на конкурс было представлено семь проектов.
ФОТО ⟩ Результат конкурса определил, как будут выглядеть интерьеры исторического школьного здания
Первое место жюри присудило проекту «KAARED», совместно подготовленному архитектурными бюро ARGUS OÜ и Arhitekt Must OÜ. Авторами работы-победителя являются Мари Расс, Маргит Аргус, Отть Алвер, Алвин Ярвинг и Патрик Парбо.
Победившая работа, по мнению жюри, представляет собой законченное решение с точки зрения эстетики презентации, а также концепции внутренней архитектуры. «Четкое и функциональное планировочное решение работы-победителя оправдало ожидания жюри и самой школы в отношении повседневной жизни и учебного процесса в историческом здании», - подтвердил Индрек Рийсаар, председатель жюри и руководитель отдела управления государственным имуществом Министерства образования и науки.
«Сильной стороной работы-победителя является оригинальное и свежее решение школьного пространства, которое вызвало волнение у всех членов жюри. Можно с уверенностью сказать, что работа-победитель конкурса архитектуры внутренних помещений Нарвской Ваналиннаской основной школы отражает хорошую подготовку и слаженное сотрудничество всех сторон - продуманность первоначальной задачи клиента, профессионализм Riigi Kinnisvara в организации конкурса, а также старательность и целеустремленность участников конкурса», - отметила член жюри, архитектор-эксперт по интерьерам (8-й уровень) Пилле Лаусмяэ-Лыоке.
Второе место было присуждено концептуальному проекту Sirea OÜ «ARCADI», авторами которого являются Аэт Кийвет, Кайа Йыкс, Марита Мятас, Марилийс Вахтра и Кятлин Эллук.
Третье место занял проект «ansambel», авторами которого являются Урмо Вайкла, Тюйне-Кристин Вайкла, Анна Алексеева и Инке-Бретт Ээк из Vaikla Stuudio OÜ.
Поощрительный приз присужден проекту OÜ SIRKEL&MALL «AJAVÕLV», авторами которого являются Эвели Нурк, Мари Йыемяги, Ирене Пресс, Стивен Саарнак и Геа Хейн.
По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Генри Каттаго, министерство внесло большой вклад в организацию школьной сети в Ида-Вирумаа, чтобы поддержать переход на эстонский язык и улучшить условия обучения.
«Теперь дело дошло до Нарвской Ваналиннаской основной школы. Я рад, что, несмотря на сложную первоначальную задачу, связанную с историческим зданием, количество участников конкурса было большим, а представленные работы соответствовали высоким стандартам. Проектирование планируется на следующий год, а реконструкция будет вестись постепенно, чтобы не мешать учебному процессу. Когда строительные работы завершатся, в Нарве появится целый образовательный квартал», - добавил Каттаго.
С победителем конкурса будет заключен договор о закупке на подготовку проекта реконструкции стоимостью 553 100 евро, плюс НДС. Общая сумма призового фонда составляет 32 000 евро, а призы делятся следующим образом: первое место - 12 000 евро, второе место - 9 000 евро, третье место - 6 000 евро и поощрительный приз - 3 000 евро.
Школьное здание расположено по адресу Краави, 2 в Нарве и является памятником культуры. В 1847 году здание приобрело Министерство просвещения Российской империи, и с тех пор и по сегодняшний день там располагаются учебные заведения. Нарвская Ваналиннаская основная школа – школа языкового погружения, в которой будут учиться 432 ученика и работать около 60 преподавателей. Площадь здания - 3177 м2.