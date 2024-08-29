ФОТО Результат конкурса определил, как будут выглядеть интерьеры исторического школьного здания

Поощрительный приз присужден проекту OÜ SIRKEL&MALL «AJAVÕLV». Фото: Riigi Kinnisvara AS

По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Генри Каттаго, министерство внесло большой вклад в организацию школьной сети в Ида-Вирумаа, чтобы поддержать переход на эстонский язык и улучшить условия обучения.

Интерьеры исторического здания школы сегодня. Фото: Marko Mumm

«Теперь дело дошло до Нарвской Ваналиннаской основной школы. Я рад, что, несмотря на сложную первоначальную задачу, связанную с историческим зданием, количество участников конкурса было большим, а представленные работы соответствовали высоким стандартам. Проектирование планируется на следующий год, а реконструкция будет вестись постепенно, чтобы не мешать учебному процессу. Когда строительные работы завершатся, в Нарве появится целый образовательный квартал», - добавил Каттаго.

Интерьеры исторического здания школы сегодня. Фото: Marko Mumm

С победителем конкурса будет заключен договор о закупке на подготовку проекта реконструкции стоимостью ⁠553 100 евро, плюс НДС. Общая сумма призового фонда составляет 32 000 евро, а призы делятся следующим образом: первое место - 12 000 евро, второе место - 9 000 евро, третье место - 6 000 евро и поощрительный приз - 3 000 евро.

Школьное здание расположено по адресу Краави, 2 в Нарве и является памятником культуры. В 1847 году здание приобрело Министерство просвещения Российской империи, и с тех пор и по сегодняшний день там располагаются учебные заведения. Нарвская Ваналиннаская основная школа – школа языкового погружения, в которой будут учиться 432 ученика и работать около 60 преподавателей. Площадь здания - 3177 м2.