В четверг генштаб украинской армии признал потерю одного поставленного западными партнерами истребителя F-16, тем временем компания CNN сообщила, что Украина представит США список целей в России для ударов американским оружием. О том, можно ли ожидать существенного расширения зон применения Украиной западного оружия и пропадает ли на Западе страх перед так называемой эскалацией, а также обо многом другом в студии Postimees порассуждал политолог Пеэтер Тайм.
Политолог Пеэтер Тайм: актерские навыки помогли Зеленскому усыпить бдительность России перед вторжением в Курскую область
Выдержки из беседы:
- Можно ли быть уверенным, что этот инцидент с потерей истребителя никак не повлияет на готовность союзников продолжать помогать Киеву самолетами и прочим вооружением, так как все понимают, что войн без потерь в технике не бывает? Или случившееся может дать козыри в руки противникам масштабной военной помощи Украине среди западных политиков?
- Тут сразу напрашивается ответный вопрос: а в чем, собственно, проблема?
- Ну, кто-то может начать говорить, что Украина не умеет использовать эти самолеты…
- Ну да, но вообще-то такие разговоры - это глупость. Мы же пока не знаем, что там случилось, что было причиной, и даже если и выяснится, что это была ошибка пилота, это же все равно война. И что мы уже сейчас знаем, так это то, что до трагедии этот пилот на этом истребителе уничтожил две крылатые ракеты и уничтожил один шахед.
Так что свои задачи он выполнил, а что там случилось дальше, это покажет расследование. Но в любом случае очевидно, что этот военнослужащий делал свою работу и погиб смертью героя.
Еще я думаю, что скорее произошедшее должно повысить мотивацию следовать предложению призывать летчиков-пенсионеров из других стран для работы на этих самолетах в Украине…
- Которым просто нужно кое-что вспомнить, а не учиться новому?
- Да, и по этой причине. Должна повышаться как раз мотивация больше давать этих самолетов и обеспечивать их большим количеством пилотов.
- Нидерланды официально заявили, что не возражают против использования предоставленных Киеву истребителей F-16 для ударов по территории РФ. Позиция Амстердама важна, пока именно Нидерланды поставили больше всех истребителей Украине, 6 из 10, но выскажутся ли так же определенно и более влиятельные союзники Киева?
- По-моему, нет никакой новости в том, что мы все ждем окончания этой войны, что мы все ждем победы Украины. Но я жду не только самого этого дня победы и того момента, когда Россия больше не будет убивать украинцев и разрушать украинские города, я еще больше жду того дня, когда в мире не останется ни одной страны, которая будет говорить о каких-то ограничениях по применению оружия против России.
Ситуация, когда Украине выделяют оружие и тут же говорят об ограничениях на его применение, абсурдна, и именно она отдаляет этот ожидаемый день украинской победы.
- Известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак проведут встречи с американскими топ-чиновниками, чтобы попытаться убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории. Может ли вялая реакция России на наступление ВСУ в Курской области помочь в таком убеждении, ведь западные танки уже в России, и ни на какую эскалацию Россия не идет?
- Я даже думаю, что если бы не последние события в Курской области, то, возможно, Умеров и Ермак и не поехали бы в США с этим списком. Я думаю, тут все взаимосвязано.
Ведь стало ясно, что у России даже глаз не моргнул после того, как половина одной из ее областей была оккупирована. И когда ничего после этого не стало происходить, можно было смело ехать к дедушке Байдену и говорить ему, что Россия ничем не отвечает, так что давай уничтожим все важные оставшиеся у нее военные объекты, и она не сможет больше ни наносить удары, ни проводить дальнейшую агрессию в отношении Украины. Я тут вижу такую логику.
- После недавнего вторжения армии РФ в Харьковскую область Вашингтон разрешил поражать российские военные объекты, которые находятся около границы Украины. В оказании военной помощи Украине Запад уже 2,5 действует поэтапно, не делая сразу резких шагов, но если посмотреть на то, что было два года назад, и на то, что сейчас, прорыв невероятен. Так будет и в этот раз? Сначала разрешили атаковать американским оружием приграничные территории, а потом разрешать любые?
- Если мы говорим о вторжении в Курскую область, то у меня по этому поводу сложилось такое мнение, что сколько бы кто-то не смеялся и не издевался над господином Зеленским, что, мол, клоун стал президентом, сейчас нужно признать, что последние полгода он как актер блестяще играл свою роль.
Полгода он без конца жаловался, что нет у Украины солдат, надо какую-то мобилизацию проводить… В общем, по его словам, все было очень плохо. И вдруг - бах, и вдруг откуда-то берутся какие-то, так сказать, лишние 10 000 военнослужащих. И они берут и просто входят в Курскую область.
У меня полное ощущение, что он шесть месяцев валял дурака. Он устроил спектакль, чтобы ввести в заблуждение всех вокруг. Но вот если попытаться спроецировать этот спектакль на Запад, мол, Запад, возможно, тоже дурака валяет…
- Не выдадим ли мы желаемое за действительное?
- Да, в то, что уже у Запада был тоже такой расчет, я не верю. Многие западные лидеры на самом деле просто показывают свою крайнюю беззубость и крайнюю осторожность. И этот самый страх перед так называемой эскалацией.
Но, полагаю, тут играют свою роль и другие факторы. В том числе и экономические, ведь все в нашем глобальном мире взаимосвязано. И многие западные лидеры боятся предпринимать слишком резкие шаги, потому что думают, что от этих шагов по принципу цепной реакции запустятся какие-то другие плохие процессы.
И все-таки я сделаю один оптимистичный прогноз; посмотрим, сбудется он или нет. Не знаю, чем закончатся встречи Ермака и Умерова в Пентагоне, но я думаю, что когда Зеленский в сентябре встретится в Вашингтоне с Байденом, а также с двумя главным претендентами на победу на выборах президента США, и если там Украина получит разрешение делать все, что сочтет нужным… Тогда, полагаю, вся эта система сдерживания прекратится со стороны всех.
Сейчас многие страны все-таки смотрят на США. Как США, так сказать, дадут разрешение, с этим сразу согласятся все другие западные страны.
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