Ведь стало ясно, что у России даже глаз не моргнул после того, как половина одной из ее областей была оккупирована. И когда ничего после этого не стало происходить, можно было смело ехать к дедушке Байдену и говорить ему, что Россия ничем не отвечает, так что давай уничтожим все важные оставшиеся у нее военные объекты, и она не сможет больше ни наносить удары, ни проводить дальнейшую агрессию в отношении Украины. Я тут вижу такую логику.

- После недавнего вторжения армии РФ в Харьковскую область Вашингтон разрешил поражать российские военные объекты, которые находятся около границы Украины. В оказании военной помощи Украине Запад уже 2,5 действует поэтапно, не делая сразу резких шагов, но если посмотреть на то, что было два года назад, и на то, что сейчас, прорыв невероятен. Так будет и в этот раз? Сначала разрешили атаковать американским оружием приграничные территории, а потом разрешать любые?

- Если мы говорим о вторжении в Курскую область, то у меня по этому поводу сложилось такое мнение, что сколько бы кто-то не смеялся и не издевался над господином Зеленским, что, мол, клоун стал президентом, сейчас нужно признать, что последние полгода он как актер блестяще играл свою роль.