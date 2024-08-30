В студии Postimees Пеэтер Тайм: отменит ли Запад ограничения для Украины на дальнобойные удары по целям в РФ?

- 29 августа CNN сообщила, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак представят администрации США список потенциальных целей на территории РФ, по которым могут быть нанесены удары американским оружием. Они проведут встречи с американскими топ-чиновниками, чтобы попытаться убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории. Может ли вялая реакция России на наступление ВСУ в Курской области помочь в таком убеждении, ведь западные танки уже в России, и ни на какую эскалацию Россия не идет?

- Нидерланды официально заявили, что не возражают против использования предоставленных Киеву истребителей F-16 для ударов по территории РФ. Командующий Вооруженными силами страны Онно Эйхельсхейм сказал, что Украина может использовать западные ресурсы по своему усмотрению, с условием соблюдения гуманитарных законов войны. Становится ли такая точка зрения доминирующей на Западе? Позиция Амстердама важна, пока именно Нидерланды поставили больше всех истребителей Украине, 6 из 10, но выскажутся ли так же определенно и более влиятельные союзники Киева?

- Генштаб ВСУ в четверг признал, что в понедельник один из полученных Украиной от союзников F-16 разбился, пилот погиб. Указывается, что самолет разбился не от российского огня, но и не из-за ошибки пилота, как утверждала Wall Street Journal. Причина пока не установлена. Можно ли быть уверенным, что этот инцидент никак не повлияет на готовность союзников продоложать помогать Киеву самолетами и прочим вооружением, так как все понимают, что войн без потерь в технике не бывает? Или случившееся может дать козыри в руки противникам масштабной военной помощи Украине среди западных политиков?

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