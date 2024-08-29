В правительстве утвердили условия для изучения в школах родного языка и культуры

Таким образом, школа может заменить изучение иностранного языка B уроками родного языка и культуры ученика, чтобы сбалансировать учебную нагрузку.

«Наша цель - поддержать детей, для которых эстонский язык не является родным, в переходе на эстоноязычное обучение. Мы также предлагаем возможность изучать родной язык и культуру в рамках школьных занятий. Поддержка обучения на родном языке поможет детям легче усваивать другие языки», - сказала министр образования Кристина Каллас.

В пересмотренном постановлении говорится, что обучение родному языку не должно основываться на принципах обучения иностранным языкам. Поэтому предлагается возможность изучать родной язык и культуру со второго года обучения вместо иностранного языка B. Если объема, предусмотренного на факультативы государственной учебной программой, окажется недостаточно, можно увеличить недельную нагрузку ученика на один час. При этом для предоставления такого факультатива должно быть не менее десяти учеников с одинаковым родным или домашним языком общения.

Постановление «Условия и порядок создания возможностей для изучения языка и культуры» действует с 2010 года. В связи с изменением Закона об основной школе и гимназии из-за реформы образования возникла необходимость пересмотреть действующий порядок постановления.

Постановление вступит в силу 1 сентября.