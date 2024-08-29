ФОТО Lidl самовольно забаррикадировал автобусную остановку

По словам руководителя центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Казе, автобусная остановка «Рейну теэ» находилась в заблокированном состоянии уже некоторое время; насколько ему известно, это длилось несколько недель. «Мы думали, что это временная ситуация. Что там должно было произойти что-то такое, что могло бы поставить под угрозу людей, ожидающих автобус на автобусной остановке», - ответил он на вопрос, почему местные власти не вмешались. Владельцем автобусной остановки является городская управа Вильянди.