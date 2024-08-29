Сколько стоила трехдневная поездка сотен чиновников на острова?

Министерство регионального развития и сельского хозяйства под руководством Пирет Хартман организовало на этой неделе, 26–28 августа, трехдневную поездку в Сааремаа, чтобы найти умные и эффективные решения для стоящих перед регионом вызовов – именно об этом говорится в пресс-релизе. На мероприятие были приглашены все сотрудники государственных учреждений.

Министр регионального развития Пирет Хартман очень рада, что полевые работы стали для чиновников традиционными и что в этом году они состоялись в Сааремааском уезде. «Для меня важно, чтобы у нас были сильные регионы и жизнеспособные сообщества. Целью полевых работ является более тесное сотрудничество между местными деятелями, министерствами и ведомствами для поиска решений проблем региона. Совместный обмен информацией помогает учитывать местную ситуацию и проблемы при формулировании политики и принятии решений, и вместе с тем позволяет лучше знакомить органы местного самоуправления с деятельностью министерств. Хороший способ сделать это – приехать на место и, так сказать, познакомиться с местными предпринимателями и сообществом, так сказать, в полевых условиях», – сказала Хартманн.