Тушите свет: сегодня вечером электричество будет неприлично дорогим

Самой высокой в 407,42 евро за мегаватт-час биржевая цена на электроэнергию будет с 20 до 21 часа, а самой низкой с 14 до 15 часов, когда она упадет до 26,60 евро за мегаватт-час.

5 января этого года цены на электроэнергию в Эстонии установили новый рекорд, составив за день в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий рекорд в эстонской ценовой зоне был установлен 17 августа 2022 года, когда цена в Эстонии достигла 682,05 евро, причем в течение одного часа она доходила до 4000 евро за мегаватт-час.