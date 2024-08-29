Праздник стропил традиционно устраивается на строящемся объекте, когда тот достигает полной высоты. Согласно традиции рабочие устанавливают на самой высокой точке здания венок, который заказчик работ должен снять, а затем накрыть для строителей праздничный стол. Эта славная традиция в Эстонии существует более двухсот лет.
Урмас Сыырумаа устроил в Тонди традиционный праздник для строителей
В Таллиннском микрорайоне Тонди такой праздник организовали компании US Real Estate и Bildgren Ehitus по случаю достижения полной высоты многоквартирных домов, строящихся между теннисными кортами и историческими казармами Тонди. Проект предусматривает всего 48 квартир, которые будут готовы к заселению уже весной.
Председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа поблагодарил всех участвующих в проекте партнеров и добавил, что праздник стропил придает всем еще больше сил и мотивации для завершения проекта.
«Мы стартовали в марте этого года, и менее чем за полгода жилые дома достигли своей полной высоты - это невероятно быстро. Мы уже настолько продвинулись в строительстве, что все желающие прямо сейчас могут прийти и посмотреть новые квартиры», - сказал он.
Сыырумаа добавил, что компания US Real Estate нацелена на дальнейшее развитие концепции «15-минутного города», наряду со спортивным центром, школой и офисными зданиями строя в районе Кристийне еще и новые жилые дома А-класса.
Одним из наибольших преимуществ этих домов, которые скоро будут сданы в эксплуатацию, является их превосходная доступность и независимость от общественного транспорта: всего за несколько минут можно добраться до работы, до школы, магазина и множества кружков по интересам и секций.
«Вместо того чтобы стоять в пробках, родители смогут подарить своим детям прекрасное детство, поставив будильник всего за 10 минут до начала уроков – и ребенок все равно успеет в школу вовремя», - отметил Сыырумаа.
Во всех квартирах Park Tondi Residentsid есть балкон или терраса, решения «умный дом», роскошная внутренняя отделка и высокие потолки. Большое внимание уделено и озеленению – оба здания окружены огражденной забором зеленой зоной, где безопасно смогут проводить время даже самые маленькие члены семьи. Машины припаркованы под землей, а весь двор похож на большую игровую площадку.
Партнером по строительству Park Tondi Residentsid является обладающая многолетним опытом компания Bildgren Ehitus, команда которой ранее уже возвела Kiikri Residentsid и ряд других многоквартирных домов.
«Наше сотрудничество с US Real Estate продвигается успешно – мы придерживаемся графика и с нетерпением ждем завершения работ в Park Tondi Residentsid», - сказал член правления Bildgren Ehitus Урмас Каасик.
Экстерьерные и внутренние архитектурные решения Park Tondi Residentsid разработала компания Arhitekt11.