Урмас Сыырумаа устроил в Тонди традиционный праздник для строителей

В Таллиннском микрорайоне Тонди такой праздник организовали компании US Real Estate и Bildgren Ehitus по случаю достижения полной высоты многоквартирных домов, строящихся между теннисными кортами и историческими казармами Тонди. Проект предусматривает всего 48 квартир, которые будут готовы к заселению уже весной.

Председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа поблагодарил всех участвующих в проекте партнеров и добавил, что праздник стропил придает всем еще больше сил и мотивации для завершения проекта.

«Мы стартовали в марте этого года, и менее чем за полгода жилые дома достигли своей полной высоты - это невероятно быстро. Мы уже настолько продвинулись в строительстве, что все желающие прямо сейчас могут прийти и посмотреть новые квартиры», - сказал он.

Сыырумаа добавил, что компания US Real Estate нацелена на дальнейшее развитие концепции «15-минутного города», наряду со спортивным центром, школой и офисными зданиями строя в районе Кристийне еще и новые жилые дома А-класса.

Одним из наибольших преимуществ этих домов, которые скоро будут сданы в эксплуатацию, является их превосходная доступность и независимость от общественного транспорта: всего за несколько минут можно добраться до работы, до школы, магазина и множества кружков по интересам и секций.