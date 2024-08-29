«Отечество» пока не будет выступать против кандидатуры Юрченко

«Вежливость требует, чтобы мы не вмешивались в кадровую политику коалиционного партнера. Вмешиваться стоит тогда, когда не выполняется то, что прописано в коалиционном договоре, например, что Таллинн - эстоноязычный и проэстонский город», - сказала ERR руководитель таллиннского отделения партии «Отечество» Рийна Солман, выразив надежду, что, присоединившись к социал-демократам, Юрченко также изменила свои взгляды.

«Когда она была старейшиной Ласнамяэ, поступали жалобы, что в госпраздники на улицах не вывешивали флаги Эстонии или их было мало. Юрченко сказала тогда, что это вопрос бюджета, но в то же время у города было достаточно времени, чтобы организовывать для горожан поездки в монастырь в Куремяэ», - отметила Солман.