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«Отечество» пока не будет выступать против кандидатуры Юрченко

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Евгений Осиновский, Юлианна Юрченко, Мадле Липпус.
Евгений Осиновский, Юлианна Юрченко, Мадле Липпус. Фото: Sander Ilvest

Если во многом из-за критики «Отечества» предыдущему кандидату от социал-демократов пришлось отказаться от поста старейшины Ласнамяэ, вставлять палки в колеса в случае Юлианны Юрченко члены этой партии пока не будут.

«Вежливость требует, чтобы мы не вмешивались в кадровую политику коалиционного партнера. Вмешиваться стоит тогда, когда не выполняется то, что прописано в коалиционном договоре, например, что Таллинн - эстоноязычный и проэстонский город», - сказала ERR руководитель таллиннского отделения партии «Отечество» Рийна Солман, выразив надежду, что, присоединившись к социал-демократам, Юрченко также изменила свои взгляды.

«Когда она была старейшиной Ласнамяэ, поступали жалобы, что в госпраздники на улицах не вывешивали флаги Эстонии или их было мало. Юрченко сказала тогда, что это вопрос бюджета, но в то же время у города было достаточно времени, чтобы организовывать для горожан поездки в монастырь в Куремяэ», - отметила Солман.

Солман добавила, что заявления, сделанные Юрченко вчера, все-таки дают основание полагать, что она изменила свои позиции по многим принципиальным вопросам.

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