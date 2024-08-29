Если во многом из-за критики «Отечества» предыдущему кандидату от социал-демократов пришлось отказаться от поста старейшины Ласнамяэ, вставлять палки в колеса в случае Юлианны Юрченко члены этой партии пока не будут.
«Отечество» пока не будет выступать против кандидатуры Юрченко
«Вежливость требует, чтобы мы не вмешивались в кадровую политику коалиционного партнера. Вмешиваться стоит тогда, когда не выполняется то, что прописано в коалиционном договоре, например, что Таллинн - эстоноязычный и проэстонский город», - сказала ERR руководитель таллиннского отделения партии «Отечество» Рийна Солман, выразив надежду, что, присоединившись к социал-демократам, Юрченко также изменила свои взгляды.
«Когда она была старейшиной Ласнамяэ, поступали жалобы, что в госпраздники на улицах не вывешивали флаги Эстонии или их было мало. Юрченко сказала тогда, что это вопрос бюджета, но в то же время у города было достаточно времени, чтобы организовывать для горожан поездки в монастырь в Куремяэ», - отметила Солман.
Солман добавила, что заявления, сделанные Юрченко вчера, все-таки дают основание полагать, что она изменила свои позиции по многим принципиальным вопросам.