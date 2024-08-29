Глава «Укрэнерго»: «Зимой нас ждет много испытаний, но катастрофы не будет»

По словам Кудрицкого, в этом году энергетическая система Украины лучше готова к зиме, чем год назад. За год «Укрэнерго» удалось объединить украинскую и европейскую энергосистемы, что обеспечило техническую возможность импорта электроэнергии из Европы.

Кроме того, как рассказал Кудрицкий Би-би-си, Украина получила от западных партнеров оборудование для восстановления пострадавших объектов энергетической инфраструктуры страны.

Кудрицкий отметил, что поврежденные электростанции «достаточно активно восстанавливаются», однако отказался уточнить, какую именно часть генерации удалось вернуть в строй.

Он признал, что полностью восстановить украинские электростанции до зимы не удастся, поэтому «мы все равно будем оперировать определенным снижением объема генерации по сравнению с ситуацией, например, февраля 2024 года».

«Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута», - сказал он.

Владимир Кудрицкий. Фото: BBC

Однако, по словам Кудрицкого, ситуацию можно будет исправить, в том числе благодаря импорту электроэнергии из Европы. «Зимой у нас точно будет достаточно существенная поддержка со стороны европейских стран. Прежде всего потому, что [энергокомпания] "Укрэнерго" объединила украинскую и европейскую энергосистему, обеспечило эту техническую возможность импорта», - сказал собеседник Би-би-си.