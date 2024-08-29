Итак, для якобы умного человека, который может быть учитель, государству приходится постоянно объяснять, что, раз он получает зарплату от государства и в будущем будет получать пенсию, то ему было бы прилично и достойно выучить язык этой страны. Иначе педагоги, особенно русскоязычные, сами до этого не дойдут. Такое мышление может принадлежать только марионетке Кремля. Не понимаю, что имеется в виду под фразой «на русских не обращают внимание». К сожалению, в Эстонии на них обращают внимание слишком часто. Все государственные учреждения, министерства и муниципалитеты имеют русскоязычные версии своих веб-сайтов. Зачем? Так же можно было бы перевести сайты на арабский или латинский язык. Эстонский язык наконец должен стать обязательным в Эстонии после 33 лет, без каких-либо условий.

«Сдача экзамена на уровень языка не означает, что человек может им пользоваться. В принудительных условиях обычно запоминают только то, что нужно для экзамена, а не занимаются всесторонним изучением языка». С этим можно согласиться. Поэтому необходимо срочно убрать из эстонских школ тех, кто десятилетиями пренебрегал изучением эстонского языка. Кремлевская идеология и русскоязычность в Эстонии и так слишком распространены. Таллинн уже давно стал русскоязычным городом.

Помню, когда соцдемы и реформисты пришли к власти в Таллинне, они обещали все изменить, провести новую и открытую политику, которая отличалась бы от политики Центристской партии. Говорили, что бывший мэр Михаил Кылварт как упоминается в отчете КаПо, совершал ужасные поступки и не понимал, что происходит в мире.

Теперь соцдемы продемонстрировали, что ради получения голосов готовы приобретать самых пророссийски настроенных членов Центристской партии. Сначала это был Владимир Свет, который не мог правильно сформулировать, кому принадлежит Крым, и за это получил должность министра за счет налогоплательщиков.

Теперь же соцдемы предлагают на пост старейшины Ласнамяэ Юлианну Юрченко, которая недавно была уволена с этой должности. Они даже не думают о том, что для района Ласнамяэ нужно назначить на должность человека, который будет поддерживать и развивать эстонский язык и культуру.