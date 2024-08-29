Не знаю, что происходит в головах руководства Социал-демократической партии, но если они хотят вернуть на пост старейшины района Ласнамяэ Юлианну Юрченко, известную ненавистницу эстонского языка и менталитета времен Кылварта, то пришло время для вмешательства учреждения на Тоомпуйестеэ, пишет журналистка Кадри Паас.
МНЕНИЕ ⟩ Соцдемы флиртуют с марионетками Кремля
Перевод: Валерия Ермакова
Понимаю, что перед выборами каждый голос имеет значение, но партия, которую возглавляет министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, могла бы еще раз обратиться к преамбуле Конституции Эстонии. Упрощу соцдемам поиск. Преамбула звучит следующим образом: «С непоколебимой верой и твердой волей укреплять и развивать государство, которое зиждется на свободе, справедливости и праве, которое призвано обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века…» Это ясно и понятно, если, конечно, есть желание понимать.
25 июля кандидат от соцдемов на пост старейшины района Ласнамяэ написала в Eesti Päevaleht следующее о переходе на эстонский язык: «Учителя не виноваты в том, что до сих пор никто не требовал от них знания языка, а государство не смогло мотивировать людей учить язык самостоятельно. Мы не живем в научно-фантастическом фильме, где у человека, на которого не обращают внимания, вдруг появляется мотивация что-то делать. Это длительный процесс, в который давно следовало инвестировать деньги и время, но правительство до сих пор не считало это необходимым. Сдача экзамена на уровень языка не означает, что человек может им пользоваться. В принудительных условиях обычно запоминают только то, что нужно для экзамена, а не занимаются всесторонним изучением языка. Если действительно хотите улучшить знание эстонского языка и качество образования, а не просто принимать политические решения, то стоит отменить одну из самых плохих реформ Эстонии».
Итак, для якобы умного человека, который может быть учитель, государству приходится постоянно объяснять, что, раз он получает зарплату от государства и в будущем будет получать пенсию, то ему было бы прилично и достойно выучить язык этой страны. Иначе педагоги, особенно русскоязычные, сами до этого не дойдут. Такое мышление может принадлежать только марионетке Кремля. Не понимаю, что имеется в виду под фразой «на русских не обращают внимание». К сожалению, в Эстонии на них обращают внимание слишком часто. Все государственные учреждения, министерства и муниципалитеты имеют русскоязычные версии своих веб-сайтов. Зачем? Так же можно было бы перевести сайты на арабский или латинский язык. Эстонский язык наконец должен стать обязательным в Эстонии после 33 лет, без каких-либо условий.
«Сдача экзамена на уровень языка не означает, что человек может им пользоваться. В принудительных условиях обычно запоминают только то, что нужно для экзамена, а не занимаются всесторонним изучением языка». С этим можно согласиться. Поэтому необходимо срочно убрать из эстонских школ тех, кто десятилетиями пренебрегал изучением эстонского языка. Кремлевская идеология и русскоязычность в Эстонии и так слишком распространены. Таллинн уже давно стал русскоязычным городом.
Помню, когда соцдемы и реформисты пришли к власти в Таллинне, они обещали все изменить, провести новую и открытую политику, которая отличалась бы от политики Центристской партии. Говорили, что бывший мэр Михаил Кылварт как упоминается в отчете КаПо, совершал ужасные поступки и не понимал, что происходит в мире.
Теперь соцдемы продемонстрировали, что ради получения голосов готовы приобретать самых пророссийски настроенных членов Центристской партии. Сначала это был Владимир Свет, который не мог правильно сформулировать, кому принадлежит Крым, и за это получил должность министра за счет налогоплательщиков.
Теперь же соцдемы предлагают на пост старейшины Ласнамяэ Юлианну Юрченко, которая недавно была уволена с этой должности. Они даже не думают о том, что для района Ласнамяэ нужно назначить на должность человека, который будет поддерживать и развивать эстонский язык и культуру.