Более половины американских бизнесменов из списка Fortune 500 считают искусственный интеллект (ИИ) угрозой для своих компаний. Еще пару лет назад 90% были категорически «за» внедрение искусственного разума в бизнес-процессы. Rus.Postimees выяснил, насколько критично к ИИ относятся эстонские бизнесмены.
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Американский бизнес испугался ИИ, а эстонский – не боится: «Главное, чтобы система не слишком "творила" собственную мудрость»
По данным исследования платформы Arize AI, порядка 56% крупнейших американских компаний из списка Fortune 500 заявили, что искусственный интеллект потенциально угрожает их бизнесу. В 2022 году 9% компаний называли ИИ риском для своей деятельности. Теперь же только 33 из 108 компаний, который обсуждали генеративный ИИ, увидели в технологии какие-то потенциально новые возможности: экономическую эффективность, эксплуатационные преимущества и ускорение инноваций.
Остальные видят в ИИ только угрозу. Главный страх заокеанских бизнесменов - что они не успеют за конкурентами, которые, возможно, инвестируют в ИИ активнее. На втором месте эксплуатационные проблемы, конфиденциальность, занятость и права человека.