Американский бизнес испугался ИИ, а эстонский – не боится: главное, чтобы система не стала слишком «творческой»

По данным исследования платформы Arize AI, порядка 56% крупнейших американских компаний из списка Fortune 500 заявили, что искусственный интеллект потенциально угрожает их бизнесу. В 2022 году 9% компаний называли ИИ риском для своей деятельности. Теперь же только 33 из 108 компаний, который обсуждали генеративный ИИ, увидели в технологии какие-то потенциально новые возможности: экономическую эффективность, эксплуатационные преимущества и ускорение инноваций.