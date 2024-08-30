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Американский бизнес испугался ИИ, а эстонский – не боится: главное, чтобы система не стала слишком «творческой»

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Бизнес уже начинает задумываться, так ли хорош искусственный интеллект, как он сам себя «малюет».
Бизнес уже начинает задумываться, так ли хорош искусственный интеллект, как он сам себя «малюет». Фото: freepik.com

Более половины американских бизнесменов из списка Fortune 500 считают искусственный интеллект угрозой для своих компаний. Но еще пару лет назад 90% из них были категорически за внедрение искусственного разума в бизнес-процессы. Rus.Postimees выяснил, насколько критически к ИИ относятся эстонские бизнесмены.

По данным исследования платформы Arize AI, порядка 56% крупнейших американских компаний из списка Fortune 500 заявили, что искусственный интеллект потенциально угрожает их бизнесу. В 2022 году 9% компаний называли ИИ риском для своей деятельности. Теперь же только 33 из 108 компаний, который обсуждали генеративный ИИ, увидели в технологии какие-то потенциально новые возможности: экономическую эффективность, эксплуатационные преимущества и ускорение инноваций.

Остальные видят в ИИ только угрозу. Главный страх заокеанских бизнесменов - что они не успеют за конкурентами, которые, возможно, инвестируют в ИИ активнее. На втором месте эксплуатационные проблемы, конфиденциальность, занятость и права человека.

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