Спасательный департамент и Кайтселийт организуют с 4 по 6 октября в Южной Эстонии масштабные учения по эвакуации Lõuna Sild, в которых примут участие 1000 местных жителей.
В Эстонии состоятся масштабные учения: сотням людей придется покинуть родные места
Эвакуируемые будут задействованы в учениях 5 и 6 октября. Lõuna Sild станет крупнейшими учениями по эвакуации в истории Эстонии, сообщила в четверг BNS пресс-служба Спасательного департамента.
На участие в учениях Lõuna Sild приглашаются жители Тарту, Выру, Пыльва, а также из волостей Сетомаа, Канепи, Тырва, Рыуге, Ряпина, Элва и Камбья. Участники будут играть роль эвакуируемых, которых переместят в Вильяндимаа. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, информация об этом доступна на сайте Спасательного департамента.
В учениях примут участие пять уездов: Тарту, Пылва, Выру, Валга и Вильяндимаа. По словам руководителя Южного спасательного центра Тагне Тяхе, это крупнейшие учения по эвакуации, которые когда-либо проводились в Эстонии.
«К сожалению, в последние годы угроза войны с востока возросла, и поэтому мы должны готовиться к самым серьезным сценариям, - сказала Тагне Тяхе. - Lõuna Sild предоставляет как эвакуируемым, так и организаторам эвакуации ценный опыт и знания, которые необходимо учитывать».
Участникам учений также будет предложено обучение гражданской обороне, в ходе которого будут даны советы о том, как лучше подготовиться к различным кризисам и что такое эвакуация в реальной жизни.
«Эвакуироваться необходимо в ситуациях, когда оставаться на месте опасно для жизни, - отметила Тагне Тяхе. - Поэтому в реальной ситуации угрозы действия к эвакуации должны выполняться очень серьезно. Каждый должен продумать, как он и его семья смогут самостоятельно добраться до родственников или друзей. Государство обязано обеспечить транспорт и место эвакуации тем, у кого нет возможности куда-либо поехать самостоятельно».
Кроме того, Красный крест Эстонии организует для участников учений курсы первой помощи.
В подготовку и проведение учений вносят вклад все подразделения Южного округа Кайтселийта и эвакуационные группы Найскодукайтсе.
«Роль Кайтселийта в учениях заключается в поддержке Спасательного департамента и местных самоуправлений как в плане необходимого опыта, так и персонала. В рамках учений мы отрабатываем процессы управления на различных уровнях, чтобы в ходе планирования закрепились единые понимания и согласованность действий между региональным штабом Спасательного департамента, координаторами подразделений и эвакуационными группами, местными самоуправлениями и партнерами», - сказал начальник Южного округа Кайтселийта подполковник Рауль Кютт.
«Основной тренируемой единицей со стороны Кайтселийта являются шесть эвакуационных групп Найскодукайтсе, которые отрабатывают работу эвакуационной цепи, а также взаимодействие между группами. Масштабные учения Lõuna Sild создают для этого вполне реальные условия, давая возможность различным сторонам отработать эвакуацию гражданского населения в подготовке к военному кризису, и тем самым вносят вклад в развитие всесторонней государственной обороны».
За организацию эвакуации отвечает Спасательный департамент, и она будет проводиться в сотрудничестве с Кайтселийтом, Найскодукайтсе, местными самоуправлениями, Департаментом полиции и погранохраны, Центром тревоги, Департаментом социального страхования и Департаментом здоровья.
Масштабная эвакуация означает перемещение тысяч людей в безопасное место.
При получении приказа об эвакуации его необходимо немедленно выполнить: его игнорирование может означать угрозу для жизни вас и ваших близких.
Общественные места эвакуации предназначены в первую очередь для людей, у которых нет возможности отправиться куда-либо самостоятельно.