В Эстонии состоятся масштабные учения: сотням людей придется покинуть родные места

Эвакуируемые будут задействованы в учениях 5 и 6 октября. Lõuna Sild станет крупнейшими учениями по эвакуации в истории Эстонии, сообщила в четверг BNS пресс-служба Спасательного департамента.

На участие в учениях Lõuna Sild приглашаются жители Тарту, Выру, Пыльва, а также из волостей Сетомаа, Канепи, Тырва, Рыуге, Ряпина, Элва и Камбья. Участники будут играть роль эвакуируемых, которых переместят в Вильяндимаа. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, информация об этом доступна на сайте Спасательного департамента.

В учениях примут участие пять уездов: Тарту, Пылва, Выру, Валга и Вильяндимаа. По словам руководителя Южного спасательного центра Тагне Тяхе, это крупнейшие учения по эвакуации, которые когда-либо проводились в Эстонии.

«К сожалению, в последние годы угроза войны с востока возросла, и поэтому мы должны готовиться к самым серьезным сценариям, - сказала Тагне Тяхе. - Lõuna Sild предоставляет как эвакуируемым, так и организаторам эвакуации ценный опыт и знания, которые необходимо учитывать».

Участникам учений также будет предложено обучение гражданской обороне, в ходе которого будут даны советы о том, как лучше подготовиться к различным кризисам и что такое эвакуация в реальной жизни.