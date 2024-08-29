Алар Карис торжественно откроет учебный год в школе будущих инженеров

Перевод: Павел Соболев

Основная школа Тырванди хочет дать учащимся сильные знания в области точных и естественных наук, обеспечить здоровый образ жизни и привить умение управлять собой. В школе преподают инженерное дело с 1-го класса. По сравнению с государственной учебной программой объем изучения математики был увеличен на первом и втором уровнях школы, а информатика и профессиональное образование были введены на третьем уровне. Учащиеся изучают английский язык со 2-го класса и проводят исследования, исходя из своих интересов. Обучение еще одному иностранному языку проходит с 5 класса, в целом в 1-4 классах применяется общепринятый метод обучения.

В школе Тырванди в первый день занятий начнут учебу 270 учеников 1-6 классов. В пяти первых классах будут учиться 95 детей. Третья ступень, то есть 7-9 классы, откроется осенью 2025 года. Со строительством учебного корпуса всего для детей Камбьяской волости добавляется более 800 школьных мест.

Церемония на открытом воздухе у Тырвандиской школы начнется в 13.00 1 сентября, в День знаний, и продолжится в 14.30 церемонией торжественного зачисления в 1-й класс. Ожидается, что в мероприятии примут участие как прежние, так и новые члены общины школы.

Из нескольких новых зданий, запланированных для центра Тырванди, здание школы будет открыто первым. На втором этапе строительства для жителей муниципалитета будет построено спортивное и многофункциональное общественное здание, которое после завершения работ вместе со зданием школы образует полноценную и современную центральную часть населенного пункта. Центральная площадь будет построена на основе концепции «Квадрат в квадрате» архитектурного бюро Arhitekt Must.

Построило одно из самых современных учебных зданий в Эстонии, расположенное в поселке Тырванди, предприятие KRC Ehitus OÜ.